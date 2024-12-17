متبرع يتكفل بـ 28 ألف درهم لعلاج «عبدالخالق» من سرطان الدم

تكفّل متبرع بسداد 28 ألف درهم من كُلفة علاج المريض (عبدالخالق) الذي يعاني سرطان الدم، ويحتاج إلى 343 ألفاً و921 درهماً، ليكون المبلغ المتبقي 315 ألفاً و921 درهماً، ويناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير بقية المبلغ، نظراً إلى ظروفه المالية الصعبة.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من أجل تحويل مبلغ التبرع لحساب المريض في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وقال المريض (عبدالخالق- باكستاني- 34 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر من أسهم في سداد جزء من كُلفة الأدوية التي أحتاج إليها، وهذا الأمر ليس غريباً على أهل الإمارات»، وأوضح أن قيمة هذا التبرع تكفي لسداد كُلفة علاجه لمدة شهر، ويأمل في أن يكتمل المبلغ الذي يحتاج إليه.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، خلال الأسبوع الماضي، قصة معاناة (عبدالخالق) مع المرض، وعدم قدرته على تحمل كُلفة الأدوية التي يحتاج إليها.

وروى المريض (عبدالخالق) قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «جئت إلى الدولة للعمل وكسب الرزق ومساعدة أفراد أسرتي، وكنت أعيش من دون أي عائق حتى انتكست حالتي الصحية قبل عام، وأصبحت أشعر بالإعياء والتعب، لكن في البداية لم أهتم للأمر، حتى أُصبت بحمى شديدة، وبعدها اشتدت الآلام وتدهورت حالتي الصحية، ونُقلت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأجريت بعض الفحوص والتحاليل الطبية».

وأضاف: «أثبتت النتائج المخبرية إصابتي بسرطان الدم، ما سبّب لي صدمة نفسية، وخِفت أن ينتشر السرطان بشكل أكبر في جسدي».

وأشار إلى أن الطبيب المعالج أخبره بضرورة الخضوع لعلاج كيماوي، إلا أنه سيكون مكلفاً جداً بالنسبة لإمكاناته المالية المتواضعة.

وتابع: «دخلت في برنامج الإعفاء المجاني الخاص بمرضى السرطان، والمشكلة أنني أستهلك الحد الأقصى للمبلغ المحدد في البطاقة بالكامل، وحالياً أصبحت مضطراً إلى استكمال العلاج، لكن ظروفي صعبة ولا تسمح لي بذلك، لأن المبلغ المطلوب بعد هذا التبرع يصل إلى 315.9 ألف درهماً، ولا أعرف كيفية تدبيره».

ولفت (عبدالخالق) إلى توقفه عن تناول الأدوية منذ ستة أشهر، لعدم قدرته على تحمل كُلفتها، وبات الخوف من انتكاس حالته يهدده بشكل كبير.

وقال إنه يعمل بالقطاع الخاص في أبوظبي، ويتقاضى راتباً قدره 1200 درهم فقط، كما أنه توقف عن الذهاب إلى العمل منذ فترة لسوء حالته الصحية، ولجأ إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية للحصول على مساعدة، لكنه لم يُوفق حتى الآن، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير بقية كُلفة العلاج والأدوية التي يحتاج إليها.

المريض:

. قيمة التبرع تكفي لسداد كُلفة علاجي لمدة شهر، وأتمنى أن يكتمل المبلغ الذي أحتاج إليه.