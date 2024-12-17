«الشارقة الخيرية» تنفذ «شتاء دافئ» في 7 دول

تواصل جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ حملتها الموسمية «شتاء دافئ» في سبع دول، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ممثلة في سفارات الدولة بالبلدان المستفيدة، ومن خلال مكاتب الجمعية الإقليمية في آسيا وإفريقيا، وشملت مساعدات الحملة 50 ألف مستفيد من متضرري الظروف الجوية القارسة خلال فصل الشتاء في قرغيزستان، وطاجيكستان، وبنغلاديش، وكوسوفا، وألبانيا، ومصر، ومخيمات اللاجئين في الأردن، بكُلفة مالية تجاوزت 1.5 مليون درهم.

وقال مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، خالد حسن آل علي، إن مساعدات الحملة تحتوي على أدوات ملابس شتوية وأغطية ثقيلة وفحم وحطب، بحسب احتياج كل منطقة بما يناسبها من الوسائل المعتادة عليها، مشيراً إلى أن الحملة تعزز قيم المؤازرة والتكاتف ومساندة الآخرين، والعمل المستمر على دعم المعوزين وتمكينهم، وتوفير الاحتياجات الرئيسة للمعيشة الآمنة.