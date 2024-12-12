«عبدالخالق» يحتاج إلى علاج كيماوي بـ 343.9 ألف درهم

يعاني المريض (عبدالخالق - باكستاني - 34 عاماً) سرطان الدم، ويحتاج إلى علاج كلفته 343 ألفاً و921 درهماً، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ، نظراً إلى ظروفه المالية الصعبة.

ويؤكد التقرير الطبي، الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حاجة المريض إلى علاج كيماوي بشكل عاجل حتى لا تزداد حالته سوءاً.

ويروي المريض (عبدالخالق) قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «جئت إلى الدولة للعمل وكسب الرزق ومساعدة أفراد أسرتي، وكنت أعيش من دون أي عائق حتى انتكست حالتي الصحية قبل عام، وأصبحت أشعر بالإعياء والتعب، ولكن في البداية لم أهتم للأمر، حتى أُصبت بحمى شديدة، وبعدها اشتدت الآلام وتدهورت حالتي الصحية، ونُقلت إلى مستشفى مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي، وأجريت بعض الفحوص والتحاليل الطبية».

وأضاف: «أثبتت النتائج المخبرية إصابتي بسرطان الدم، ما سبّب لي صدمة نفسية، وخِفت أن ينتشر السرطان بشكل أكبر في جسدي».

وأشار إلى أن الطبيب المعالج أخبره بضرورة الخضوع لعلاج كيماوي، إلا أنه سيكون مكلفاً جداً بالنسبة لإمكاناته المالية المتواضعة.

وتابع: «دخلت في برنامج الإعفاء المجاني الخاص لمرضى السرطان، والمشكلة أنني أستهلك الحد الأقصى للمبلغ المحدد في البطاقة بالكامل، وحالياً أصبحت مضطراً إلى استكمال العلاج، لكن ظروفي صعبة ولا تسمح لي بذلك، لأن المبلغ المطلوب يصل إلى 343 ألفاً و921 درهماً، ولا أعرف كيفية تدبيره».

ولفت (عبدالخالق) إلى توقفه عن تناول الأدوية منذ ستة أشهر لعدم قدرته على تحمل كلفتها، وبات الخوف من انتكاس حالته يهدده بشكل كبير.

وقال إنه يعمل بالقطاع الخاص في أبوظبي، ويتقاضى راتباً قدره 1200 درهم فقط، كما أنه توقف عن الذهاب إلى العمل منذ فترة لسوء حالته الصحية، ولجأ إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية للحصول على مساعدة لكنه لم يُوفق حتى الآن، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العلاج والأدوية التي يحتاج إليها.

. «عبدالخالق» يعمل في القطاع الخاص براتب 1200 درهم، وتوقف عن العلاج منذ 6 أشهر لعدم قدرته على تحمل كلفته.