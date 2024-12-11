«دبي الخيرية» تطلق حملة «شتاؤهم دافئ بعطائكم» في 3 قارات

أعلنت جمعية دبي الخيرية إطلاق حملة «شتاؤهم دافئ بعطائكم» لمواجهة مخاطر شتاء 2024-2025، في إطار سعيها المستمر لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للأسر المتعففة والمتضررة من الظروف المناخية القاسية في المناطق ذات البرد القارس عبر العالم.

وتنفذ «دبي الخيرية» حملتها الموسمية «شتاؤهم دافئ بعطائكم» في العديد من البلدان خارج الدولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، بالتنسيق مع ممثليها من الهيئات المحلية في هذه البلدان، وتهدف الحملة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر مثل الأغطية، والملابس الشتوية، والوقود، والفحم الحجري، والدفايات، وسخانات المياه، وشبكات التدفئة للمساجد ومساكن الفقراء، وغيرها من الاحتياجات التي تسهم في حماية المتأثرين من تداعيات انخفاض درجات الحرارة، والحد من تفشي أمراض الشتاء.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي: «إن حملة (شتاؤهم دافئ بعطائكم) تأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية التكاتف في مواجهة الأزمات، وحرصنا على أن نخطو خطوات أرحب، من التوسع الكمي والكيفي في المشروعات والبرامج الموجهة للفئات والشرائح الأكثر ضعفاً، بما يخفف العبء عنها ويحسن نوعية حياتها، ويسهم في تكريس نهج دولتنا الإمارات التي تُسيّر الحملات الإنسانية المتنوعة إلى البلدان الأكثر حاجة».

وأوضح أن الجمعية وفرت للمتبرعين وسفراء الخير بيئة سلسة لآليات التبرع، عبر حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني، كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة، واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس، فضلاً عن تطبيق «دبي الخيرية» على الهواتف الذكية، وابتكار الحصالات الذكية، وتوفيرها بالمراكز التجارية ومحال التجزئة ومحطات الوقود وغيرها من الأماكن العامة، أو ببطاقة الائتمان، أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية، إلى جانب التواصل بمركز الاتصال.

. الحملة توفر الأغطية والملابس الشتوية والوقود والفحم الحجري والدفايات وسخانات المياه وشبكات التدفئة للمساجد ومساكن الفقراء.