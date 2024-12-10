«أبوأنس» يحتاج إلى علاج بـ 62.5 ألف درهم

يعاني المريض (أبوأنس - سوري - 63 عاماً) سرطان البروستاتا منذ عام ويحتاج إلى أدوية خاصة، وتبلغ تكاليف علاجه لمدة عام 62 ألفاً و591 درهماً، إلا أنه يعجز عن تدبير المبلغ نظراً إلى ظروفه المادية الصعبة، ويناشد أهل الخير مد يد العون حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأن السرطان أضر بعظم المريض، وأصابه بالضغط وارتفاع الكوليسترول، كما أنه يحتاج إلى مراجعات طبية كل ثلاثة أشهر بشكل دوري في قسم طب الأورام بالمستشفى. ويروي (أبوأنس) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن الأمر بدأ بحمى شديدة، وشعور بآلام في الجسم، وعدم قدرته على الحركة، فنُقل إلى قسم العناية المركزة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومكث أياماً عدة تحت الملاحظة واستقرت حالته، لكن بعد إجراء الفحوص اللازمة تبيّنت إصابته بسرطان البروستاتا، وأضاف: «أخبرني الطبيب بضرورة بدء أخذ العلاجات الخاصة بالسرطان، والحرص على المراجعة الصحية الدورية كل ثلاثة أشهر في المستشفى، إضافة إلى أخذ أدوية لعلاج الضغط والكوليسترول»، وأوضح أن تكاليف علاجه بالكامل تصل إلى 62 ألفاً و591 درهماً لمدة عام.

وأشار (أبوأنس) إلى أن حالته الصحية تدهورت كثيراً في الفترة الأخيرة، بعدما أُصيب بالعديد من الأمراض، منها الضغط وارتفاع الكوليسترول، نظراً إلى انتشار السرطان في العظم، وأصبح بحاجة إلى أدوية خاصة بشكل مستمر، وتابع: «أعجز تماماً عن تدبير تكاليف علاجي، نظراً إلى أنني المعيل الوحيد لأسرتي، وعاطل عن العمل بسبب المرض، ولديّ أسرة مكونة من ستة أفراد، وأحصل من أحد الأصدقاء على مساعدة مالية تلبي بالكاد متطلبات حياتنا اليومية»، ويناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لمساعدته في تدبير تكاليف علاجه، وإنقاذ حياته من السرطان.

المريض «أبوأنس»:

. أعجز عن تدبير تكاليف علاجي، ولديّ أسرة مكونة من 6 أفراد، وأعيش على مساعدة مالية من أحد الأصدقاء.