استخدام تقنية الليزر المتقدمة لعلاج طفلة من حصوات الكلى بمستشفى توام

نجح جراحون في مستشفى توام، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، في علاج طفلة عمرها ثلاث سنوات، مصابة بحصوة كلوية طولها 15 ملم، باستخدام تقنية الليزر المتقدمة، وتم تنفيذ العلاج بالتعاون بين قسم المسالك البولية وجراحة الأطفال في المستشفى توام، بوساطة استشاري جراحة الأطفال، الدكتور مصطفى حمشو، واستشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية، الدكتور موفق سلمان.

وقد اعتبرت الطفلة صغيرة جداً بالنسبة للعلاج التقليدي، الذي يتضمن تفتيت الحصى باستخدام موجات صادمة عالية الطاقة، وبدلاً من ذلك أجرى الفريق تنظيراً للحالب باستخدام ألياف ليزر موسى، وهي أكثر تقنيات الليزر المتاحة تقدماً لتفجير الحصوة، وتُستخدم هذه التقنية لاستهداف الحصوات الأكبر حجماً، وتعد المعيار الأفضل للعلاج، ويراوح حجم حصوات الكلى عادة بين خمسة و20 ملم، وغالباً ما تكون الحصوات التي يبلغ طولها 15 ملم كبيرة جداً، بحيث لا يمكن إخراجها من الجسم عن طريق البول، وتؤثر هذه الرواسب الصلبة من المعادن والأملاح بشكل رئيس على البالغين، وهي نادرة عند الأطفال الصغار جداً.

وقال الدكتور موفق سلمان، الذي قاد العملية: «فتتنا الحصوة إلى جزيئات غبار، ما سمح لنا بتقديم علاج فعال من دون الحاجة إلى إجراءات جراحية، وهذا النجاح شهادة على التعاون الكبير بين أقسامنا المختصة بجراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال»، وأضاف: «كما أنه دليل على التزام شركة (صحة) بمواكبة أحدث التقنيات الطبية».

وأعلن الدكتور سلمان أن المستشفى سيحصل قريباً على جهاز ليزر ألياف الثاليوم لعلاج حصوات الكلى، وعلّق قائلاً: «هذه التكنولوجيا المتطورة أقوى ثلاث مرات من ليزر الهولميوم، وتوفر ميزات أمان محسنة، ويتمثل هدفنا في ضمان حصول مرضانا على أفضل العلاجات المتاحة وأكثرها تقدماً».