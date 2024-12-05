باعة

شكا سائقون في «صناعية الشارقة» بيع منتجات غذائية في المواقف والطرقات العامة على أيدي باعة جائلين، وأشاروا إلى أن معظم منتجاتهم متضررة نتيجة تعرّضها المباشر لأشعة الشمس، ما قد يسبّب لهم أضراراً صحية، لذا يناشدون المسؤولين في الجهات المعنية النظر في الأمر.

بطء

يعاني قائدو سيارات يومياً، خلال الذروتين الصباحية والمسائية بطء الحركة المرورية بشارع الميدان في دبي، وأشاروا إلى سهولة الحركة المرورية بعد تجاوز المفرق المؤدي إلى شارع الخيل، وطالبوا الجهات المعنية النظر في الأمر، ووضع حلول جذرية.

قطط

يشكو زوار حديقة الطوية العامة في العين انتشار القطط بشكل كبير في أرجاء مختلفة من الحديقة، وانتقدوا تقديم بعض الأشخاص الأكل لها، ما يشجع على زيادة تجمع القطط، لذا يطالبون الجهات المعنية بوضع حل لهذه المشكلة.

الغويف

طالب سكان بشن حملات للقضاء على شجر الغويف على مستوى الدولة، بسبب أضراره البيئية، كقدرته الفائقة على غزو البيئات الطبيعية والأنظمة الزراعية، وخطورته على النباتات الطبيعية وتنوعها الحيوي، فضلاً عن الأضرار التي تسببها شجرة الغويف للبنية التحتية، وإعاقة تحضير الأرض سواء للزراعة أو للبناء، ما يتسبب في زيادة كلفة الإنتاج خلال المواسم الزراعية.

مراهقون

قال سكان في منطقة الهير بالعين إن هناك فئة من المراهقين تقود دراجات نارية غير مرخصة على الطرقات العامة في المنطقة، فضلاً على وضع بعضهم أطفالاً في المقصورة الخلفية للدراجات، ما يشكّل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.