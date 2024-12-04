دراجات

شكا سائقون على الطرقات الرئيسة في مدينة خورفكان بالشارقة قيادة بعض الناس الدراجات الهوائية في المسار الأيمن، غير مبالين بمخاطر ذلك، وحذروا من أن الأمر يربك السائقين ويمثل خطراً على سائقي الدراجات الهوائية أنفسهم، لذا ناشدوا المسؤولين في الجهات المعنية النظر في الأمر.

نفايات

طالب سكانٌ المسؤولين في الجهات المعنية بتنظيم حملة توعية لرفع مستوى الوعي بالطرق السليمة للتعامل مع النفايات والتخلص منها بالشكل الصحيح وبوساطة الأدوات المعتمدة، خصوصاً بعد تفاقم ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات أمام أسوار المنازل، ما يؤثر في البيئة، فضلاً عن تشويه المنظر العام والجمالي.

كلاب

يعاني سكان مدينتَي خليفة (أ) ومصفح في أبوظبي عودة انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، وأوضحوا أنها تسير في مجموعات وترعب الأهالي، خصوصاً في الفترة الليلية، وذلك بعدما اختفت فترة ثم عادت مرة أخرى بقوة، لذا يناشدون المسؤولين في الجهات المعنية النظر في الأمر.

إزعاج

يشكو قراء كثرة ممارسة هواية الكشتات باستخدام الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، وأشاروا إلى ما تسببه من إزعاج لمُلاك العِزَب في المناطق الصحراوية، فضلاً عن تضرر البيئة بسبب المرور على النباتات بالمناطق الرعوية، وطالبوا الجهات المعنية بتخصيص مناطق لممارسة هذه الهواية بحيث تكون بعيدة عن العِزَب.