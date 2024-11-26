مناشدة

ناشد سائقون على شارع لهباب- نزوى المسؤولين في شرطة دبي ضبط أصحاب الدراجات غير المرخصة التي يقودها بعض الشباب، ويسيرون بسرعات عالية، ويستعرضون على الطريق، ما يشكل ربكة كبيرة للسائقين، وخطورة على حياتهم وحياة الآخرين.

شكر

أثنى قراء على جهود الجهات القائمة على سرعة ترتيب وتعديل النخيل الممتد من منطقة الفقع إلى منطقة الفوعة في العين، مشيرين إلى أن هذا الأمر أعطى بُعداً جمالياً، وعكس الوجه الحضاري بالمحافظة على جمال النخيل.

ثقافة

طالب مرتادو شاطئ منطقة الفقيت بالفجيرة المسؤولين في البلدية بفرض غرامات مالية ومخالفات على الأشخاص الذين يتركون الأكياس البلاستيكية وعلب المشروبات الغازية، وبقايا الشواء على الشاطئ، بعد الانتهاء من قضاء أوقاتهم، من دون رمي مخلفاتهم في حاويات القمامة المنتشرة في كل مكان، وأشاروا إلى ما يمثله ذلك من عبء على عمال النظافة بالمكان.

تهور

يعاني مرتادو طريق خورفكان- الشارقة قيادة بعض السائقين مركباتهم بسرعات عالية وخطرة، في المسافات الواقعة بين أجهزة الرادار المنتشرة على الطريق، ويكثر هذا الأمر في الفترة المسائية، خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في الأمر.

عروض

طالب قراء الشركات السياحية العاملة في الدولة بتقديم عروض سياحية مخفضة للفنادق والمتنزهات الترفيهية، تزامناً مع عيد الاتحاد، وبما يناسب جميع الفئات.