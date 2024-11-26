19.9 ألف درهم من متبرعة تُعيد «حور» و«مهرة» لمقاعد الدراسة

سدّدت متبرعة 19 ألفاً و912 درهماً متأخرات الرسوم الدراسية للشقيقتين (حور) و(مهرة) حتى تتمكنا من الاستمرار في دراستهما بالمدرسة، وإكمال مشوارهما التعليمي للعام الجاري.

وأعرب الأب عن سعادته وفرحته البالغة وشكره العميق للمتبرعة، لوقوفها مع ابنتيه في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها، مشيراً إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على شعب الإمارات المحب لعمل الخير، ومد يد العون لكل المحتاجين داخل الدولة وخارجها.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى إدارة المدرسة.

ونشرت «الإمارات اليوم»، بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، قصة معاناة والد (حور) و(مهرة)، وعجزه عن سداد متأخرات الرسوم الدراسية لابنتيه، الأمر الذي حال دون استكمال دراستهما للعام الجاري.

وكان (أبوحور) قال لـ«الإمارات اليوم» إن حالته المالية ساءت جداً في الفترة الأخيرة، بعدما تراكمت عليه الديون بسبب استدانته المال من أحد البنوك كي يتمكن من إجراء عملية عاجلة لزوجته، ما أثر في الوضع المادي للأسرة، وتراكمت عليه الديون، وكذلك عجزه عن دفع الرسوم الدراسية لـ(حور) و(مهرة).

وأضاف أن إدارة المدرسة طالبته بسداد المتأخرات كاملةً كي تسمح لابنتيه باستكمال دراستهما لهذا العام.

وتابع الأب: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي التي تتكون من خمسة أفراد، بالإضافة إلى إعالتي أبي وأمي، وأعمل موظفاً بإحدى الشركات الخاصة براتب 5000 درهم، أدفع 1500 درهم للأقساط البنكية، و1200 درهم للإيجار، وبقية الراتب لا تكاد تلبي متطلبات الحياة اليومية».

والد «حور» و«مهرة»:

. التبرع ليس غريباً على شعب الإمارات المحب لعمل الخير، ومدّ يد العون لكل المحتاجين داخل الدولة وخارجها.