«أبولقمان» يحتاج إلى 9.1 آلاف درهم لإنقاذه من مضاعفات سرطان البروستاتا

يعاني (أبولقمان - مصري - 67 عاماً) سرطان البروستاتا منذ ثلاثة أعوام، وزادت عليه مضاعفات المرض، أخيراً، وأصبح بحاجة دائمة إلى أخذ إبر خاصة وأدوية للسيطرة على حالته، إضافة إلى أدوية الضغط والكوليسترول، ويحتاج إلى 9132 درهماً لتجديد بطاقة الضمان الصحي للاستمرار في تلقي العلاج، إلا أن ظروفه المادية الصعبة تحول دون قدرته على تدبير المبلغ، وعليه يناشد أهل الخير مساعدته في دفع كلفة التجديد لحماية حالته الصحية من الخطر.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بخضوع المريض للعلاج الإشعاعي والكيماوي، ويحتاج إلى أدوية من نوع خاص، وأشار إلى أن المريض كان لديه تأمين صحي في السابق، لكنه يحتاج إلى تجديده بمبلغ 9132 درهماً من أجل الاستمرار في أخذ أدويته.

ويروي المريض (أبولقمان) قصة معاناته مع المرض، قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ ثلاث سنوات، إذ كان يعاني ألماً وصعوبة في التبول، فطلب من صديقه أن يأخذه إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وبعد معاينة الطبيب المختص طلب إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، وأظهرت الفحوص ارتفاع مستوى البروتين (PSA) في الدم، والاشتباه في الإصابة بسرطان البروستاتا، وطلب الطبيب إعادة الفحوص بعد أسبوع، وأعطاه بعض الأدوية والمسكّنات.

وأضاف: «شعرت براحة بعد المواظبة على العلاج، لكن بعد فترة ازداد الشعور بالتعب نفسه، فرجعت للمستشفى وأثبتت الفحوص الجديدة إصابتي بسرطان البروستاتا، وأكدت ضرورة البدء فوراً في العلاج بالأدوية الخاصة بالمرض».

وتابع المريض: «بقيت يومين في المستشفى ثم سُمح لي بالرجوع إلى البيت والمواظبة على جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي للسيطرة على المرض، إضافة إلى تناول غذاء مفيد من أجل المحافظة على مناعتي».

واستطرد (أبولقمان): «تحسّن وضعي الصحي كثيراً بعد الالتزام بالعلاج، لكن للأسف أصبحت لا أستطيع الاستمرار فيه لأن التأمين الصحي يحتاج إلى تجديد بمبلغ 9132 درهماً، ونعجز أنا وأسرتي تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً منه».

وأوضح أنه المعيل الوحيد للأسرة وعاطل عن العمل لكبر سنّه، وتتكون عائلته من أربعة أفراد، وليس لديه أي مصدر للدخل، ويعيش الآن على المساعدة المالية من صديق له، مناشداً أهل الخير مساعدته في تدبير كلفة تجديد الضمان الصحي من أجل إنقاذ حياته.

• المريض هو المعيل الوحيد للأسرة، وعاطل عن العمل لكبر سنه، ولديه عائلة من 4 أفراد، ويعيش الآن على المساعدة المالية من صديقه.