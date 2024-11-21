«خيرية الشارقة» تتكفل بـ 11.58 ألف جلسة غسيل كلى خلال 9 أشهر

أظهر تقرير صادر عن جمعية الشارقة الخيرية أن إجمالي عدد جلسات غسيل الكُلى التي تكفلت بها الجمعية لمرضى فشل الكلى، خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الجاري، بلغ 11 ألفاً و583 جلسة، بكلفة إجمالية بلغت 8.6 ملايين درهم، بواقع 5157 جلسة تمت داخل مركز غسيل الكلى التابع للجمعية، وهو أول مركز طبي متخصص في علاج فشل الكلى يتبع جهة خيرية على مستوى الدولة، وحاصل على ترخيص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مقابل 6426 جلسة تكفلت الجمعية بسداد كلفتها عن المرضى الذين يتلقون جلسات علاجهم خارج المركز.

وذكر المدير التنفيذي، عبدالله سلطان بن خادم، أن الجمعية حققت تقدماً ناجحاً في جودة المساعدات العلاجية المقدمة لمرضى فشل الكلى من حيث سرعة الاستجابة العلاجية، بمجرد الموافقة على طلب المساعدة من قبل لجنة المساعدات، وأشار إلى أن مركز «الشارقة الخيرية» لغسيل الكلى يجسّد القيمة الحقيقية لأثر المساعدة المقدمة لمستحقيها من حيث اختزال عامل الوقت، وهو مهم للغاية بالنسبة لمرض الفشل الكلوي، الذي يُعدّ من الأمراض المزهقة للنفس، ولا يحتمل تأخير علاجه.

وأكد أن المركز يعمل بشكل متواصل على مدار الأسبوع، صباحاً ومساء، وأجرى 5157 جلسة منذ بداية العام الجاري، ولفت إلى أن مرضى فشل الكلى من غير المقتدرين على تحمل كلفة العلاج، تتم دراسة حالاتهم، والتكفل من قبل الجمعية بنفقات وتكاليف جلسات العلاج التي هم بحاجة إليها، بالتنسيق مع المستشفيات المجاورة لهم.

وقال إن: «الجمعية تؤدي دورها الإنساني، وفق رؤيتها الاستراتيجية وخطتها التي تتبلور حول توفير جميع سبل الرعاية والمساعدة لطالبي المساعدات العلاجية، لاسيما الحالات الطارئة، مثل مرضى الفشل الكلوي الذين تتطلب حالاتهم الصحية السرعة في توفير العلاج، والاستمرارية، لضمان تعافي المريض، وتحقيق النتائج الصحية المرجوة، وفي هذا الصدد تم اتخاذ كل السبل لاحتواء المرضى ومساعدتهم من خلال لجان المساعدة التي تقوم بدورها بدراسة وفحص الطلبات المقدمة، كما تتم الاستفادة من الاتفاقات وقنوات التعاون المتبادلة بين الجمعية والجهات المختصة في علاج المرضى المحالين من قبل الجمعية، بأسعار رمزية مخفضة».