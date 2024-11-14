منصة «04» تتعامل مع 3882 شكوى وملاحظة واقتراحاً خلال 2024      

أصدرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتنسيق مع مركز نموذج دبي، القائم على إدارة منصة «04»، إحصاءاتها الخاصة بما تم استقباله عبر المنصة من الشكاوى والملاحظات والاقتراحات، التي تعكس التفاعل الكبير بين الجمهور ومؤسسات الإمارة، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال بين مركز الاتصال والمتعاملين.

وأكدت رئيسة قسم خدمة المتعاملين، هاجر السويدي، أن منصة «04» تُعد جزءاً من استراتيجية دبي الرقمية التي تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية عبر منصات حديثة وسهلة الاستخدام، ما يسهّل على الأفراد التواصل مع الجهات المختصة وإبداء آرائهم، مشيرة إلى أن المنصة تتيح استقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات متعددة تشمل: زيارة الموقع الإلكتروني 04.gov.ae، أو التقديم عبر «واتس أب للأعمال» عن طريق الرقم 600500055.

وأضافت أن منصة «04» تهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات الحكومية من خلال تقديم حلول فورية ومتابعة دورية للشكاوى والملاحظات، وتفاعل الجمهور يشكل ركيزة أساسية في تحسين أداء الجهات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني وتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع ملموس.

وشهدت الاقتراحات نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري، حيث تم التعامل مع أكثر من 3882 شكوى وملاحظة واقتراحاً، وتمت الاستجابة لـ1466 شكوى، و1802 ملاحظة في وقت قياسي، ما يعكس الالتزام بسرعة البت في الاستفسارات المطروحة، كما برزت الاقتراحات التطويرية المقدمة من المتعاملين كجزء مهم من التفاعل، حيث تم استقبال 614 اقتراحاً أسهمت في تحسين العديد من الخدمات المجتمعية المقدمة من قبل الدائرة، ودعم كفاءتها.