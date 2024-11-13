9.6 آلاف درهم تُنهي معاناة «سعيد» مع مرض الصرع

يعاني الشاب (سعيد - عُماني - 15 عاماً) مرض الصرع المزمن منذ الولادة، ما سبّب له نوبات تشنج متكررة، فضلاً عن إصابته بشلل نصفي، حيث يجب عليه أخذ الأدوية والعقاقير الطبية الخاصة لعلاج نوبات الصرع، ومتابعة حالته الصحية في مواعيدها المحددة، للسيطرة على وضعه الصحي، خوفاً من تعرضه لنوبات مفاجئة في الأماكن العامة وفترة الليل، وهو ما يقلق أسرته.

والمريض الشاب يحتاج إلى العلاج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، والانتظام في تناول أدوية خاصة، تبلغ كُلفتها 9697 درهماً لمدة ستة أشهر، والمشكلة أن معيل الأسرة الوحيد (الأب) عاطل عن العمل، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كُلفة أدوية ابنه.

ووفقاً للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، يعاني (سعيد) زيادة في كهرباء المخ واهتزازات متكررة، ما سبّب له نوبات الصرع، ويحتاج إلى أدوية خاصة لعلاج المرض، وأشار التقرير إلى أن المريض مصاب بمرض الصرع المزمن، ويتلقى العلاج بقسم الأعصاب، وهو بحاجة إلى أخذ أدوية خاصة، للسيطرة على حالته الصحية، وفي حال عدم الحصول على الأدوية يصبح المريض عدوانياً.

وروى شقيق المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة (سعيد) قائلاً: «يقيم والدي في الدولة منذ عام 1990، وفي عام 2000 تعرض لجلطة دماغية، ومكث في المستشفى لمدة 30 يوماً يتلقى العلاج والرعاية الصحية، ما اضطر الجهة التي كان يعمل بها إلى الاستغناء عن خدماته، وأصبحت الأسرة المكونة من أربعة أشقاء ووالديّ دون مصدر دخل ثابت، وأصبحنا نتلقى المساعدات من الأهل والأصدقاء والجمعيات الخيرية في الدولة».

وتابع: «في ديسمبر من عام 2008، أنجبت والدتي أصغر أشقائي (سعيد)، ولادة قيصرية، بعد تعرضها لنقص في الأكسجين، حيث مكث في المستشفى لمدة 40 يوماً، يتلقى العلاج والرعاية الصحية»

وأضاف: «عندما أكمل (سعيد) خمسة أشهر كانت والدتي تلاحظ عليه نوبات وتشنجات متكررة، وقامت بأخذه إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أخبرنا الطبيب المختص بأن شقيقي مصاب بمرض الصرع، ولابد من متابعة حالته الصحية، وأخذه للأدوية والعقاقير الطبية في مواعيدها المحددة».

وأكمل شقيق (سعيد): «واظب شقيقي خلال السنوات الماضية على أخذ الأدوية في مواعيدها للسيطرة على حالته الصحية، وغطى التأمين الصحي كُلفتها، لكن في الفترة الأخيرة لم يعد يملك تأميناً صحياً، وحالته تحتاج إلى الالتزام بالعلاج والأدوية بشكل منتظم، للسيطرة على نوبات الصرع، وتبلغ كُلفة العلاج 9697 درهماً لمدة ستة أشهر، وظروفنا المادية المتدنية تحول دون توفير هذه الكُلفة».

وتابع: «حالة شقيقي انتكست بشدة في الفترة الأخيرة، وأصبح شديد العدوانية، منذ انقطاعه عن تناول أدويته الخاصة بالصرع، مناشدين أهل الخير بمد يد العون والمساعدة لتوفير العلاج اللازم له».

. المريض بحاجة إلى أخذ أدوية خاصة للسيطرة على حالته الصحية، وفي حال عدم الحصول عليها يصبح عدوانياً.