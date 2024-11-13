«إسلامية دبي» تنظم ورشة «درر بيوتنا» لتعزيز دور المرأة في المجتمع

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي متمثلة باللجنة العلمية النسائية، وتحت شعار درر بيوتنا، ورشة توعوية في مجمع زايد في منطقة المزهر بعنوان: «بنتنا سنعة وهي بالتواصيف درة»، وكيف أن كل خُلق كريم يُكمل الآخر، ليكوّن شخصية متكاملة تتلألأ بالإيجابية.

وقامت بتنفيذ الورش الأستاذة مريم بن طوق، والأستاذة مريم علي بوللو، والأستاذة عائشة البحري، تم التركيز خلالها على طالبات الحلقة الثانية، لترسيخ محاسن الإسلام وقيمه السامية، وأهمية المعاملات الإسلامية في بناء الشخصية المتوازنة للطالبات في جيلنا المعاصر، مشجعة الفتيات على رؤية أنفسهن كحبات درر في عقد مترابط، يجذب الأنظار بأناقته ويرسّخ صورة مشرفة لكل من حولها.

شهدت الفعالية التربوية حضوراً لافتاً من طالبات المدرسة، تجاوز عددهن 90 طالبة، حيث أكدت الدائرة أن تنظيمها لمثل هذه الورش التوعوية والإرشادية، يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة بأهمية غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأجيال الشابة، وتعزيز دور المرأة كعنصر فاعل وأساسي في المجتمع الإماراتي.