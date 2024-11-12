«أبوأرشد» يحتاج 9133 درهماً لتجديد بطاقة التأمين الصحي

أصيب (أبوأرشد - أفغاني - 71 عاماً) بفشل كلوي حاد منذ أعوام عدة، وتزايدت مضاعفات المرض في الفترة الأخيرة، فسببت له العديد من المشكلات الصحية، إضافة إلى حاجته الدائمة إلى جلسات غسيل كلوي في مركز توام للغسيل الكلوي بالعين، للسيطرة على حالته الصحية، بالإضافة إلى تناول أدوية السكري والضغط والكوليسترول، والمريض حالياً يحتاج إلى 9133 درهماً لتجديد بطاقة الضمان الصحي للاستمرار في تلقي علاجه، لكن إمكاناته المالية وظروفه الصعبة لا تسمح له بتدبير المبلغ، لذا يناشد أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف تجديد بطاقة الضمان الصحي لمواصلة علاجه.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام الحكومي بأن «المريض أفغاني ويبلغ من العمر 71 عاماً، ويعاني إصابته بفشل كلوي حاد، ويحتاج إلى غسيل كلى بشكل دائم، وكان المريض في السابق لديه تأمين صحي لكنه انتهى، وحالياً يحتاج إلى 9133 درهماً لتجديده، والاستمرار في العلاج، وفي حال عدم الالتزام بجلسات الغسيل الكلوي ستتدهور حالته الصحية».

ويروي المريض (أبوأرشد) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ 10 سنوات، بعد إصابته بمرض السكري، إضافة إلى إصابته بالعديد من الأمراض، منها ارتفاع الضغط والكوليسترول، وأصبح يحتاج إلى أخذ أدوية للسيطرة على حالته الصحية.

وأضاف المريض: «منذ ثلاثة أعوام شعرت بألم في البطن، مع عدم قدرتي على الذهاب إلى الحمام أو تناول الطعام، وعندها طلبت من ابني أن يأخذني إلى أقرب مستشفى».

وأضاف: «ذهبنا إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام بالعين، وبعد معاينة الطبيب المختص طلب مني إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، وأظهرت نتيجة الفحوص أنني أعاني وجود خلل في عمل الكليتين، وهناك اشتباه في أن لدي فشلاً كلوياً، لكن الطبيب طمأنني وقال لي إنه قد يكون هناك خطأ في نتيجة التحاليل، وطلب مني إعادة الفحوص بعد أسبوع، وأعطاني بعض الأدوية والمسكنات والمضادات».

وتابع: «واظبت على أخذ الأدوية وشعرت بتحسن قليلاً، وفي أحد الأيام طلبت مني زوجتي الذهاب إلى السوق لشراء بعض الأغراض للمنزل، وبعد عودتي للمنزل شعرت بدوخة وأغمي عليّ، وسارعت زوجتي لطلب الإسعاف، وتم نقلي إلى مستشفى توام».

وقال: «مكثت في المستشفى أياماً عدة تلقيت خلالها الرعاية الطبية اللازمة لحالتي الصحية، كما تم إجراء الفحوص والتحاليل التي بينت أنني أعاني فشلاً كلوياً، وأنني أحتاج على الفور إلى بدء جلسات الغسيل الكلوي في المستشفى، وبعدها سمح الطبيب لي بالذهاب إلى البيت وطلب مني المواظبة على أخذ أدويتي باستمرار، لأنه في حال عدم أخذها سأتعرّض لمضاعفات، كما طلب مني الالتزام بجلسات الغسيل، وتناول الغذاء المفيد من أجل المحافظة على مناعتي».

وتابع المريض (أبوأرشد): «خلال تلك الفترة كان لدي بطاقة ضمان صحي لكن صلاحيتها انتهت، وحالياً أحتاج إلى 9133 درهماً لتجديدها، وأنا عاجز تماماً عن توفير جزء ولو بسيطاً من تكاليف بطاقة الضمان».

وأضاف أنه يعمل مزارعاً براتب بسيط جداً، وأسرته تتكون من أربعة أفراد، ويتلقى مساعدة مالية من أخيه الأكبر لتلبية متطلبات الأسرة اليومية، وليس لديه أي مصدر آخر للدخل، وناشد المريض أهل الخير مدّ يدّ المساعدة حتى يتمكن من تدبير مبلغ تجديد بطاقة الضمان الصحي.

. المريض يعاني إصابته بفشل كلوي حاد، ومضاعفات المرض سبّبت له العديد من المشكلات الصحية الأخرى.