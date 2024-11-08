متبرع يتكفل بـ 65.6 ألف درهم لعلاج «أبوالحسن»

تكفل متبرع بسداد 65 ألفاً و674 درهماً لعلاج المريض «أبوالحسن»، الذي يعاني إصابته بمشكلات صحية في الكلى منذ سنوات عدة، ما استدعى الأمر إلى استئصال الكليتين، وزراعة كلية له في الجهة اليمنى، بأحد المستشفيات المتخصصة في سورية عام 2007، وحالياً يحتاج إلى أدوية خاصة للسيطرة على وضعه الصحي، بعد تدهوره بشكل كبير، كما أنه يحتاج إلى زراعة قرنية للعين وعلاج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، ولكن إمكاناته المالية لا تسمح له بتدبير تكاليف العلاج، مناشداً أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف عملية زراعة القرنية، وأدويته الخاصة للعلاجات المطلوبة منه.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وأعرب المريض عن سعادته وشكره العميق للمتبرع، لوقفته مع معاناته بسبب المرض والظروف المالية الصعبة التي يمر بها، مشيراً إلى أن هذا التبرع ليس بغريب على شعب الإمارات المحب لعمل الخير، وتقديم العون والمساعدة لكل محتاج.

وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت في شهر مايو الماضي، قصة معاناة «أبوالحسن» (سوري - 38 عاماً)، إصابته بمشكلات صحية في الكلى منذ سنوات، ما استدعى إلى استئصال الكليتين، وزراعة كلية له في الجهة اليمنى، وأصبح يحتاج إلى أدوية خاصة بعد تدهور حالته، حيث أصيب بارتفاع شديد في ضغط الدم، وفقدان الوعي، وتم نقله بالإسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث تم إنعاشه. وتسبب ارتفاع الضغط في مشكلات بالعين اليسرى، ما أدى إلى فقده البصر، ويحتاج حالياً إلى زراعة قرنية وعلاج في المستشفى.

وسبق أن روى المريض «أبوالحسن» قصة معاناته مع المرض، قائلاً إن «حالته الصحية تدهورت كثيراً بعد أن أصيب بالفشل الكلوي، وتمت زراعة كلية له، وبعدها أصيب بأمراض عدة مزمنة منها ارتفاع دائم في الضغط، والكوليسترول، وصداع حاد، مع شعوره بدوخة وعدم القدرة على التحرك.

وأضاف «استمرت حالتي الصحية في التدهور، وفي أحد الأيام وفجأة فقدت الوعي أثناء تناول الطعام مع أختي، عندها شعرت أختي بالخوف الشديد، واتصلت بسيارة الإسعاف التي نقلتني إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي وتم إنعاشي، وبعد معاينة الطبيب المختص لحالتي طلب مني إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، حيث أظهرت الفحوص أنني أعاني ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم والكوليسترول، وأثر ذلك في العين اليسرى، ما أفقدني الرؤية بها تماماً، وأصبحت بحاجة إلى زراعة قرنية في أسرع وقت ممكن».

وتابع «أبوالحسن»، بعدها قرّر الطبيب إعطائي الأدوية للضغط والكوليسترول والخاصة بالكلى، ونصحني الطبيب باتباع نظام غذائي للوقاية من ارتفاع الضغط، إضافة إلى ممارسة الرياضة يومياً، وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية، كما طالبني بإجراء الفحوص بشكل دوري.

وأضاف المريض «بعد إصابتي بالفشل الكلوي، ظهرت لدي أمراض مزمنة عدة تحتاج إلى تناول أدوية بشكل مستمر ومنتظم، وعدم تناولها سيسبب مضاعفات صحية، قد تُشكل خطورة كبيرة على حياتي، وإصابتي بالعمى أيضاً»، مؤكداً ضرورة حاجته إلى إجراء العملية بأسرع وقت ممكن.

وعلق «أبوالحسن»، «تكاليف علاجي باهظة، وأنا عاجز تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً منها، ووضعي الصحي تسبب في فقداني لوظيفتي، وأصبحت عاطلاً عن العمل منذ فترة بسبب المرض».

وتابع «أفراد أسرتي يعيشون في سورية، وأنا أعيش هنا مع أختي وأسرتها، وزوج أختي هو المعيل لنا، ويقدم لي مساعدة مالية بالكاد تلبي متطلباتي الخاصة».

المريض «أبوالحسن»:

. التبرع ليس بغريب على شعب الإمارات المحب لعمل الخير، وتقديم العون والمساعدة لكل محتاج.