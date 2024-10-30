«إسلامية دبي» و«هيئة الصحة» تنظمان حملة للتوعية بسرطان الثدي

تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة، في حملات التوعية بمرض سرطان الثدي، من خلال تنظيمها محطات طبية متنوّعة للفحوص العامة في مركز ند الشبا للنساء، اليوم من الساعة 09:00 صباحاً حتى 12:30 ظهراً.

وتأتي مشاركة الدائرة في إطار تضافر الجهود المجتمعية، والتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية، ودعمها للمبادرات الصحية التي تخدم المجتمع.

وتتضمن الفعاليات استشارات مجانية وفحوصاً مبكرة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى النساء، كمحطة الفحوص الطبية العامة، ومحطة الفحص بجهاز الأشعة فوق الصوتية، ومحطة التثقيف الصحي، ومحطة التغذية السليمة، وغيرها من المحطات الطبية ذات الصلة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز الوعي الصحي وتمكين النساء من الوصول إلى خدمات الفحص والكشف المبكر، ما يعزّز قدرة المجتمع على التصدي للتحديات الصحية من خلال شراكات محلية فعّالة تجمع بين مختلف القطاعات، وتقديم رسالة توعوية وإنسانية شاملة تخدم المجتمع.