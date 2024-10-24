«إسلامية دبي» تفتتح جامع حمدة بنت مانع المهيري في الراشدية

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي جامع حمدة بنت مانع المهيري، بعد الانتهاء من أعمال إعادة بنائه على الطراز الأندلسي، حيث أعربت الدائرة عن خالص شكرها وتقديرها للمتبرع سعيد بن أحمد خلف العتيبة، الذي عكس الصورة المميّزة للمجتمع الإماراتي بالعطاء والتكافل، وهو ما تلتزم به إسلامية دبي بتقديم بيوت عبادة متكاملة، تتيح للمصلين أداء عباداتهم في بيئة مريحة وملائمة.

ويتميّز الجامع بمساحة أرض تقدر بـ1467 متراً مربعاً في منطقة الراشدية بإمارة دبي، وسعة إجمالية للمصلين تصل إلى 540 مصلياً (498 من الرجال و42 من النساء)، كما تم تخصيص أماكن مريحة وفق أعلى المعايير الهندسية لأصحاب الهمم، لضمان سهولة حركتهم داخل الجامع، وتمكينهم من أداء عباداتهم بيسر، بما يتماشى مع رؤية دبي المجتمعية الشاملة.

من جانبهم، أعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم بافتتاح الجامع بعد تطويره، مؤكدين أن المسجد الجديد يمثّل إضافة كبيرة للمجتمع المحلي، سواء من حيث التصميم العصري أو الخدمات المتاحة للمصلين.