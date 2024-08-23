متبرع يسدد 26.2 ألف درهم كلفة أدوية لـ «أبوعمر»     

سدد متبرع 26 ألفاً و218 درهماً كلفة علاج لمدة ستة أشهر لـ«أبوعمر»، الذي يعاني مرض السكري منذ سنوات عدة، ما سبب له العديد من المشكلات الصحية، منها ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، والتهاب في المفاصل والأعصاب، إضافة إلى إصابته بمشكلات في العينين.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، للاستمرار بتلقي علاجه فيها.

وأعرب المريض عن شكره العميق للمتبرع، لاستجابته السريعة، ووقفته الكريمة معه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أن «هذا الكرم والعون ليسا غريبين على شعب دولة الإمارات المحب لعمل الخير والعطاء ومساعدة كل محتاج».

ونشرت «الإمارات اليوم» أخيراً قصة معاناة المريض (أبوعمر) (أردني-75 عاماً)، وقال: «حالتي الصحية تدهورت كثيراً منذ سنوات، وفي أحد الأيام كنت أتناول الغداء مع زوجتي، وشعرت فجأة باختلال في التوازن وأغمي عليّ، وسارعت زوجتي إلى الاتصال بالطوارئ، وطلب سيارة إسعاف لأخذي إلى أقرب مستشفى».

وأضاف: «تم نقلي إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث تم إنعاشي، وبعد معاينة الطبيب المختص لحالتي، أخبرته زوجتي بما حصل لي من إغماء، وطلب الطبيب إجراء الفحوص، التي أظهرت إصابتي بارتفاع شديد في الضغط والكوليسترول، وتم إعطائي بعض الأدوية».

وقال (أبوعمر): «لاحظت تحسناً في صحتي، مع الالتزام بأخذ الأدوية، لكن كنت أشعر دائماً بعطش شديد، وبرغبة مستمرة في الذهاب إلى الحمام».

وأضاف المريض: «عند مراجعة المستشفى، أخبرت الطبيب عن كل الأعراض التي أشعر بها، فطلب مني إجراء تحاليل، وأظهرت النتيجة مشكلات في المسالك البولية، إضافة إلى إصابتي بمرض السكري».

وتابع المريض: «مع إصابتي بالأمراض المزمنة، أصبت أخيراً بمشكلات صحية في العينين، ولم أستطع الرؤية بشكل جيد، وأحتاج إلى متابعات مستمرة من قبل طبيب العيون، إضافة إلى أدويتي الأخرى التي آخذها لعلاج الأمراض المزمنة، وتبلغ كلفة أدويتي الخاصة ومتابعاتي الدورية في المستشفى 26 ألفاً و218 درهماً، وأنا عاجز تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العلاج».

• «أبوعمر» الكرم والعون ليسا غريبين على شعب الإمارات المحب لعمل الخير والعطاء ومساعدة كل محتاج.