«أبومحمد» يحتاج 14.7 ألف درهم كلفة أدوية وعلاج

يعاني المريض (أبومحمد - خليجي - 55 عاماً)، مشكلات في القلب وانسداداً في الشرايين، وأجريت له عملية قسطرة قلبية مستعجلة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وهو بحاجة إلى أخذ أدوية وعقاقير طبية بكلفة تبلغ 14 ألفاً و716 درهماً.

وروى المريض قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «في عام 1991 حصلت على فرصة عمل براتب 8000 درهم، وبعد أن استقر وضعي المادي قررت إحضار عائلتي للعيش معي، وتمكنت من توفير جميع ضروريات الحياة لأفراد أسرتي من مأكل ومشرب ومسكن».

وتابع (أبومحمد): «كانت حياتنا متوازنة ولم نواجه أي عراقيل أو صعوبات، لكن في عام 2017 انقلبت حياتنا رأساً على عقب، بعد أن فقدت وظيفتي التي كانت مصدر دخل أسرتي المكونة من ستة أبناء وزوجتي (ربة منزل)، وطرقت العديد من أبواب الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، ولم أوفق في الحصول على عمل جديد، وأصبحت أنفق من أموال مكافأة نهاية الخدمة من عملي السابق».

وأكمل: «بسبب شغفي ببيع وشراء السيارات المستعملة، قررت ممارسة تلك المهنة البسيطة حتى أستطيع إيجاد دخل لأفراد أسرتي، وخلال تلك الفترة قررت العيش مع شقيقي الذي يسكن في أبوظبي، وكنت أساعده في توفير بعض الاحتياجات اليومية».

وأضاف: «في أغسطس عام 2023 شعرت بتعب شديد، وضيق في التنفس، وآلام في الصدر ومنطقة الظهر، وزيادة التعرق، والغثيان، ونُقلت بسيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية لمنطقة الصدر، أخبرني الطبيب المعالج بإصابتي بذبحة صدرية أدت إلى انسداد في الشريان التاجي، وتم إجراء عملية قسطرة مستعجلة، ومكثت في المستشفى 35 يوماً، أتلقى العلاج والرعاية الصحية».

وتابع: «وبعد تحسّن حالتي الصحية أخبرني الطبيب المعالج بضرورة تغيير نمط حياتي، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، والمواظبة على أخذ الأدوية في مواعيدها المحددة».

وأكمل (أبومحمد): «بسبب المرض والتعب الشديد الذي يلازمني، أصبحت غير قادر على ممارسة مهنتي في بيع وشراء السيارات، ولم يعد بمقدوري توفير أدويتي التي أحتاج إليها، وسبق لي أن قدّمت أوراقي لمؤسسات خيرية لكنني لم أتلق أي رد، كما حاول شقيقي جمع جزء من المبلغ، لكن للأسف إمكاناته المالية لا تسمح له بذلك، وأنا أعيش حالة من القلق والخوف الشديد، حيث تسوء حالتي الصحية يوماً بعد يوم، وينعكس ذلك سلباً على حياتي وأسرتي». وناشد المريض (أبومحمد) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير كلفة الأدوية، تفادياً لتدهور وضعه الصحي.

• المريض يعيل أسرة من 6 أفراد، وغير قادر على العمل بسبب المرض والتعب الشديد.