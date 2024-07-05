«أم مختار» تحتاج 19 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي

يمر (أبومختار) بظروف مالية صعبة جعلته يقف عاجزاً عن تدبير 19 ألف درهم كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي لزوجته (أم مختار) التي تعرضت لجلطة دماغية خلال العام الماضي، وتحتاج إلى العلاج وفحوص دورية، حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

وروى (أبومختار) قصة معاناة زوجته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «في يوليو من العام الماضي، شعرت زوجتي بآلام شديدة في منطقة الرأس (صداع حاد)، استمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة، وقمت بإعطائها أدوية ومسكنات، وبعد مرور خمس ساعات، سقطت على الأرض مغشياً عليها، وتم نقلها على الفور بسيارة الإسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي».

وتابع: «عند دخولها المستشفى، تم إجراء الفحوص والأشعة المقطعية والتحاليل المخبرية، وبعد ظهور النتائج، أخبرني الطبيب بأنها مصابة بنزيف دماغي ناتج عن ارتفاع في الضغط، ما أدى إلى تعرضها لجلطة دماغية حادة، ومكثت في وحدة العناية المركزة لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر تتلقى العلاج والرعاية الصحية».

وأضاف: «خلال فترة مرض زوجتي، بدأت مسؤوليات أطفالي تقع على عاتقي، حيث أذهب في الصباح الباكر إلى المستشفى لمتابعة حالة زوجتي الصحية والاطمئنان عليها، وفي وقت الظهيرة أقوم بترتيب المنزل وإعداد الطعام لأطفالي، وبعد مرور أسبوع من مرض زوجتي، فوجئت برسالة عبر البريد الإلكتروني من قِبل جهة عملي تخبرني فيها بإنهاء خدماتي، حيث وقع الخبر عليّ كالصاعقة، كوني المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ثلاثة أطفال وزوجتي المريضة (ربة منزل)».

وواصل: «حاولت شرح الظروف التي أمر بها لمدير الشركة حتى يتفهم وضعي لكنه رفض، وأصبحت غير قادر على تجديد بطاقة التأمين الصحي التي تحتاجها زوجتي (أم مختار)، حتى تتمكن من استكمال علاجها ومتابعة حالتها، وأشعر حالياً بالقلق والخوف على حياة زوجتي المهددة بالخطر، بسبب توقفها عن متابعة علاجها».

وأكمل (أبومختار): «قدمت طلبات مساعدة إلى جهات خيرية عدة، وفي انتظار الردّ، وحتى الآن لا أعرف كيفية تدبير كلفة تجديد بطاقة التأمين لزوجتي، في ظل حاجتها الماسة إلى العلاج، وأي تأخير سينعكس سلباً على وضعها الصحي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم».

وناشد (أبومختار) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مساعدته في تجديد بطاقة التأمين الصحي لزوجته، لاستكمال علاجها في ظل وضعها الصحي المتدهور.

. نزيف دماغي ناتج عن ارتفاع في الضغط، أدى لإصابة المريضة بالجلطة الدماغية.