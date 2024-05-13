متبرع ينهي معاناة «أم رنيم» بسداد 16.5 ألف درهم

أنهى متبرّع معاناة (أم رنيم)، بسداد كُلفة العملية الجراحية التي تحتاج إليها طفلتها (رنيم) لاستئصال اللحمية وسحب سوائل متراكمة في الأذن، التي تبلغ 10.3 آلاف درهم، كما سدد الرسوم الدراسية المتأخرة على ولديها (رنيم - ستة أعوام)، و(محمد - خمسة أعوام)، بقيمة 6200 درهم، ليصل إجمالي المبلغ الذي دفعه المتبرع إلى 16.5 ألف درهم.

وأعربت (أم رنيم) عن سعادتها، بفك كربتها، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها، مؤكدة أن هذه المبادرة ليست غريبة على أهل الإمارات الذين يقدمون كل يوم نموذجاً متميّزاً في مدّ يد العون والمساعدة لكل محتاج.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى الجهات المعنية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في تاريخ الثامن من مايو الجاري، قصة معاناة (أم رنيم)، قائلة إنها تعيش في الدولة منذ فترة طويلة، وتعمل معلمة في إحدى المدارس الخاصة، في إمارة عجمان، براتب شهري قدره 4000 درهم، مشيرة إلى أن زوجها كان يعمل في شركة مقاولات خاصة، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 8000 درهم.

وأضافت أن حالتهما المالية كانت مستقرة، واستطاعا توفير سبل العيش الكريم لأفراد الأسرة المكونة من ثلاثة أبناء، ووالدتها المسنة.

وتابعت (أم رنيم): «في أكتوبر من العام الماضي، انقلبت حياتنا رأساً على عقب، بعد إنهاء خدمات زوجي، وأصبحت المعيلة الوحيدة للأسرة، لكن راتبي الشهري بالكاد يغطي احتياجاتنا الأساسية من مأكل ومشرب».

وذكرت أنه بسبب الوضع المادي الصعب الذي باتت الأسرة تواجهه، لم تتمكن من معالجة ابنتها (رنيم)، التي تعاني صعوبة في التنفس والبلع ومشكلات في النوم، فضلاً عن تراكم كميات كبيرة من السوائل في قناة الأذن، ما أدى إلى حدوث مشكلات في السمع.

وقالت إنه بعد تشخيص حالة ابنتها الصحية، في أحد المستشفيات الخاصة بإمارة الشارقة، تبيّن أنها تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال اللحمية، وسحب السوائل من الأذن بكُلفة 10 آلاف و350 درهماً.

وأضافت (أم رنيم)، أن هناك رسوماً دراسية متراكمة على ولديها (رنيم - ستة أعوام)، و(محمد - خمسة أعوام)، بقيمة 6200 درهم.

وأكدت أن زوجها حاول البحث عن وظيفة جديدة تساعده في إعادة التوازن الأسري لعائلته، وتخفف الضغوط المادية، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، لذا ناشدت (أم رنيم) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير كُلفة العملية الجراحية لابنتها، ودفع المتأخرات الدراسية.

• كُلفة العملية الجراحية تبلغ 10.3 آلاف درهم.. والرسوم 6200 درهم.