«أم رنيم» تحتاج إلى 16.5 ألف درهم لعلاج طفلتها ودفع رسوم دراسية متأخرة

تواجه (أم رنيم)، ظروفاً مالية صعبة، تسببت في عدم قدرتها على دفع كُلفة عملية جراحية تحتاج إليها طفلتها (رنيم) لاستئصال اللحمية وسحب سوائل متراكمة في الأذن، بكُلفة تبلغ 10.3 آلاف درهم، كما أنها لا تستطيع تسديد رسوم دراسية متأخرة على ولديها (رنيم - ستة أعوام)، و(محمد - خمسة أعوام)، التي تبلغ 6200 درهم، ليصل إجمالي المبلغ الذي تحتاج إليه 16.5 ألف درهم.

وتناشد (أم رنيم)، أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتها لإجراء عملية لابنتها، ومواصلة مشوارها التعليمي مع أخيها (محمد).

وروت (أم رنيم) قصة معاناتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إنها تعيش في الدولة منذ فترة طويلة، وتعمل معلمة في إحدى المدارس الخاصة، في إمارة عجمان، براتب شهري قدره 4000 درهم، مشيرة إلى أن زوجها كان في شركة مقاولات خاصة، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 8000 درهم.

وأضافت أن حالتهما المالية كانت مستقرة، واستطاعا توفير سبل العيش الكريم لأفراد الأسرة المكونة من ثلاثة أبناء، ووالدتها المسنة.

وتابعت (أم رنيم): «في أكتوبر من العام الماضي، انقلبت حياتنا رأساً على عقب، بعد إنهاء خدمات زوجي، وأصبحت المعيلة الوحيدة للأسرة، لكن راتبي الشهري بالكاد يغطي احتياجاتنا الأساسية من مأكل ومشرب».

وذكرت أنه بسبب الوضع المادي الصعب الذي باتت الأسرة تواجهه، لم تتمكن من معالجة ابنتها (رنيم)، التي تعاني صعوبة في التنفس والبلع ومشكلات في النوم، فضلاً عن تراكم كميات كبيرة من السوائل في قناة الأذن، ما أدى إلى حدوث مشكلات في السمع.

وقالت إنه بعد تشخيص حالة ابنتها الصحية، في أحد المستشفيات الخاصة بإمارة الشارقة، تبيّن أنها تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال اللحمية، وسحب السوائل من الأذن بكُلفة 10 آلاف و350 درهماً.

وأضافت (أم رنيم)، أن هناك رسوماً دراسية متراكمة على ولديها (رنيم - ستة أعوام)، و(محمد - خمسة أعوام)، بقيمة 6200 درهم.

وأكدت أن زوجها حاول البحث عن وظيفة جديدة تساعده في إعادة التوازن الأسري لعائلته، وتخفف الضغوط المادية، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل،

وناشدت (أم رنيم) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير كُلفة العملية الجراحية لابنتها، ودفع المتأخرات الدراسية.

• الرسوم الدراسية المتراكمة تبلغ 6200 درهم.