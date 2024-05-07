«أم حسين» تحتاج إلى عملية جراحية وعلاج كيماوي بـ 118 ألف درهم

تعاني المريضة (أم حسين - 69 عاماً) سرطان الغدد اللمفاوية، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، وجلسات علاج كيماوي بكلفة 118 ألفاً و256 درهماً في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي.

وأشار التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، إلى أن «المريضة أدخلت إلى قسم الطوارئ في المستشفى، خلال فبراير الماضي، وخضعت لفحوص وأشعة مقطعية، وتحاليل طبية أظهرت وجود كتلة سرطانية في الجانب الأيسر من الرقبة والصدر».

وأكد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إصابة المريضة بسرطان الغدد اللمفاوية العنقية في منطقة الرقبة والصدر، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم السرطاني والغدد، والبدء في جلسات العلاج الكيماوي المكثف، لتتم السيطرة على حالتها قبل انتشار المرض في بقية أنحاء جسدها.

وتروي المريضة قصة معاناتها، قائلة: «في فبراير الماضي شعرت بآلام في منطقة الصدر وضيق في التنفس، وتعرق وحمى شديدة، وتم نقلي إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث أجريت الفحوص اللازمة والمنظار والأشعة التي كشفت إصابتي بسرطان الغدد اللمفاوية».

وتابعت: «مكثت في المستشفى مدة أسبوع لتلقي العلاج والرعاية الصحية، حيث أخبرني الطبيب المعالج بضرورة إجراء عملية عاجلة لاستئصال السرطان والغدد والسيطرة على حالتي الصحية، وقال إن كلفة العملية وجلسات العلاج الكيماوي يبلغان 118 ألفاً و256 درهماً».

وأضافت: «لا أستطيع تدبير كلفة العملية الجراحية، وجلسات العلاج الكيماوي، بسبب الوضع المادي المتدني لأسرتي، فليس لدي تأمين صحي يغطي تكاليف العلاج والعملية الجراحية».

وتناشد المريضة (أم حسين) أهل الخير مد يد العون لها، ومساعدتها على توفير كلفة العلاج، تفادياً لتدهور وضعها الصحي.

• أسرة المريضة تمر بظروف مادية صعبة ولا تستطيع تدبير المبلغ المطلوب للعلاج.