«أبوعلي» يحتاج إلى أدوية بـ 10.9 آلاف درهم

يعاني (أبوعلي - مصري - 58 عاماً) أمراضاً مزمنة، منها السكري، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، فضلاً عن وجود أورام حميدة في القولون.

ووفقاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإن المريض يحتاج إلى أدوية بكُلفة تتجاوز 10 آلاف درهم، لكن الإمكانات المالية للمريض لا تسمح له بتدبير كُلفة العلاج، لذا يناشد أهل الخير مساعدته في تدبير كُلفة علاجه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأكد التقرير الطبي الصادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن المريض (أبوعلي) يعاني أمراضاً مزمنة، وسبق أن دخل المستشفى، وخضع لفحوص طبية عدة، وأجرى التحاليل اللازمة، التي أظهرت أنه يعاني أمراض السكري، والقلب، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، ويحتاج إلى أدوية بشكل دائم، تبلغ كُلفتها 10 آلاف و903 دراهم، لمنع حدوث أي مضاعفات صحية.

وروى المريض (أبوعلي) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً إنه يقيم في الدولة منذ عام 2009، وعمل في قطاعات حكومية وخاصة مختلفة، لكنه أصبح خلال الفترة الأخيرة يعاني أمراضاً مزمنة عدة، كالسكري، والقلب، والكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، مشيراً إلى أنه يخضع للعلاج في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأضاف أنه يعاني أيضاً مشكلات في القلب، ووجود أورام حميدة في القولون يجب استئصالها في أقرب وقت، لافتاً إلى أن التأمين الصحي الخاص به لا يغطي كُلفة كل الأدوية اللازمة لعلاجه، مؤكداً أنه بات عاجزاً عن سداد كُلفة الأدوية، نظراً لتواضع إمكاناته المالية.

وأوضح (أبوعلي) أنه يتقاضى راتباً شهرياً قدره 4800 درهم، يسدد منه 3500 درهم شهرياً إيجار المسكن، ويدفع الرسوم الدراسية لأبنائه، فيما الباقي بالكاد تلبي احتياجات أفراد أسرته الأساسية من مأكل ومشرب.

وذكر أنه بسبب عدم انتظامه في أخذ الأدوية وإجراء المراجعات الدورية في مواعيدها المحددة، تفاقمت عليه الأمراض، وأصبحت حياته معرضة للخطر.

وقال إنه بسبب مرضه وتعبه المستمر، وفقدانه الوعي أحياناً، فإنه يشعر بالقلق والخوف من الاستغناء عن خدماته من قبل جهة عمله في أي وقت، وانقطاع مصدر دخله الوحيد، مشيراً إلى أنه حاول طرق كل الأبواب من أجل توفير كُلفة أدويته، لكن كل جهوده باءت بالفشل، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كُلفة العلاج.

• التأمين الصحي للمريض لا يغطي كُلفة الأدوية اللازمة لعلاجه.