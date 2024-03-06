«عيسى» يعاني سرطان الفك ويحتاج إلى 712 ألف درهم للعلاج

يعاني الشاب (عيسى-23 عاماً)، سرطان الفك ويحتاج إلى استئصال الورم، وإعادة ترميم فكه، بكُلفة تبلغ 712 ألف درهم، والإمكانات المالية المتواضعة لوالده تحول دون مقدرته على تدبير المبلغ، لذا يناشد أهل الخير مساعدته على سداد كُلفة علاج ابنه.

وقال والد المريض لـ«الإمارات اليوم»: «قبل عامين شعر عيسى بألم شديد في الفك، ونقلته إلى مستشفى خاص في الشارقة، وأظهرت نتيجة الفحوص بأنه يعاني سرطان الفك، وخضع لعملية جراحية لاستئصال الورم».

وأضاف «قبل أربعة أشهر، أصيب بوعكة صحية، وتبيّن بأن الورم الخبيث عاود الظهور في فكه، وبعد نقله إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية وإجراء الفحوص، أكد الطبيب أنه يحتاج إلى عملية جديدة، لاستئصال الورم من الفك وإعادة ترميم الفك»، لكن والد المريض أكد أنه لا يمكنه علاج ابنه بسبب الكُلفة العالية للعلاج البالغة 712 ألف درهم.

وأوضح أن ظروفه وإمكاناته المالية متواضعة جداً، إذ إنه يعمل في إحدى الجهات ويتقاضى راتباً شهرياً قدره 3000 درهم، يذهب لمصروفات الحياة ومتطلبات أفراد أسرته المكونة من خمسة أفراد.

وتابع الأب: «لا أعرف كيف أدبر مبلغ علاج ابني في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها، والتأخير يهدد بانتشار الورم في أنحاء أخرى من جسده».

وقال: «حاولت أخذ سلفة من أصدقائي، لكن باءت محاولتي بالفشل كون إمكاناتهم المالية متواضعة جداً والكل عليه التزامات».

وأضاف: «حالة ابني النفسية صعبة جداً نظراً لتفكيره المستمر بالمرض، وخوفه من عدم تلقيه للعلاج، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في دفع كُلف علاج ابني».

• المريض يحتاج إلى جراحة لاستئصال الورم وإعادة ترميم فكه.