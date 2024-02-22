«وسام» يعاني السرطان ويحتاج إلى أدوية بـ 32.6 ألف درهم

يعاني الشاب (وسام – 33 عاماً) سرطان الدم (اللوكيميا)، ويحتاج إلى أدوية لمدة عام، بكلفة 108 آلاف و837 درهماً، تغطي منها بطاقة التأمين الصحي ما نسبته 70%، فيما يتكفل المريض بسداد ما نسبته 30% من قيمة المبلغ الإجمالي، أي ما يعادل 32 ألفاً و651 درهماً.

وروى الشاب (وسام) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «بدأت مشكلتي عندما شعرت في يوم من الأيام بألم شديد ومشكلات صحية لم أستطع تحمّلها، فتوجهت إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وخضعت لتحاليل كشفت إصابتي بسرطان الدم (اللوكيميا)، ما عرضني لصدمة صحية ونفسية كبيرة، لكن حاولت استيعاب الحالة بمساعدة الطبيب الذي قرر وضع خطة علاجية، تشمل تناول أدوية كيماوية مدة عام، وبعدها يتم تقييمي مرة أخرى، على حسب تطور الحالة الصحية وتحسنها».

وأضاف «تبلغ الكُلفة السنوية للأدوية 108 آلاف و837 درهماً، يغطي التأمين الصحي منها 70%، فيما سأتكفل أنا بسداد 32 ألفاً و651 درهماً، وهو مبلغ باهظ بالنسبة لي، حيث لا يسمح وضعي المالي بتدبير ولو جزء بسيط منه».

وتابع «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، وأعمل براتب 8250 درهماً، يذهب منه 3000 درهم شهرياً إيجار سكن، فيما تذهب بقية المبلغ لتغطية مصروفات حياتنا المعيشية».

وأضاف: «سبق لي التقديم على مساعدة في جمعيات ومؤسسات خيرية، ومازلت أنتظر الرد، لكن المشكلة أن حالتي الصحية لا تسمح بتأخير العلاج، وقد تتدهور، في حال عدم توافر الأدوية التي أحتاج إليها لمدة عام».

وناشد المريض (وسام) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته على تدبير كُلفة الأدوية، في ظل وضعه الصحي المتدهور.

• المريض هو المعيل الوحيد للأسرة، ودخله الشهري بالكاد يغطي نفقات حياتهم المعيشية.