26.7 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبوحمزة»

يواجه (أبوحمزة - 55 عاماً)، ظروفاً مالية صعبة، تجعله غير قادر على سداد أقساط إيجارية للشقة التي يقطنها مع أفراد أسرته، وتبلغ 26 ألفاً و700 درهم، فيما رفع مالك المسكن دعوى إيجارية، مطالباً بسداد المتأخرات كاملة.

وقال (أبوحمزة) لـ«الإمارات اليوم»، إن «حالتي المالية ساءت جداً، منذ عام ونصف العام، بعد أن أنهت الشركة التي كنت أعمل فيها خدماتي إضافة إلى مجموعة كبيرة من موظفيها، ما أدى إلى تدهور وضعي المالي».

وأضاف: «بعد عناء طويل، حصلت على فرصة عمل، منذ ثلاثة أشهر في شركة خاصة براتب ستة آلاف درهم شهرياً، لكنني حالياً مهدد بدخول السجن في حال عدم دفع متأخرات الإيجار المتراكمة على عاتقي منذ عامين، وقد تصبح أسرتي من دون معيل وبلا مأوى، وحاولت اللجوء إلى أقاربي وأصدقائي، لمساعدتي على حل المشكلة، لكن للأسف لا يسمح وضعهم المالي بذلك، ولا أعرف كيفية تدبير المبلغ المطلوب للخروج من هذا المأزق».

وأكمل (أبوحمزة)، «لدي أسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء، ولا يكفي الراتب الذي أتقاضاه لتغطية متطلبات حياتنا المعيشية، بعد استقطاع أقساط ديون بنكية مترتبة على عاتقي، وسداد رسوم دراسة أبنائي في المدارس، وليس لدينا أي مصدر دخل آخر غير راتبي الشهري».

وناشد (أبوحمزة)، أصحاب الأيادي البيضاء، مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية حتى لا تفقد أسرته المأوى والمعيل.

• (أبوحمزة) المعيل الوحيد لأسرته المكوّنة من زوجة وأربعة أبناء.