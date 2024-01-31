أسرة «أبوعمر» تحتاج إلى 60.5 ألف درهم تكاليف علاج ورسوماً دراسية متأخرة

تواجه أسرة (أبوعمر)، ظروفاً مالية صعبة، تسببت في عدم قدرة الأب على دفع تكاليف علاجه وعلاج زوجته المريضة، حيث يعانيان أمراضاً مزمنة، ومشكلات صحية في الأسنان تمنع الزوجة من الأكل.

وتبلغ تكاليف علاجهما نحو 36 ألفاً و505 دراهم في مستشفى مدينة زايد بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

وفضلاً عن ذلك، تراكمت على الأسرة الرسوم الدراسية لأبنائها، بمبلغ 24 ألف درهم، ليقف معيل الأسرة (الأب) عاجزاً عن سداد المبلغ الإجمالي الذي يصل إلى 60 ألفاً و505 دراهم.

وناشد (أبوعمر)، أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير تكاليف علاجه وعلاج زوجته، ودفع المتأخرات الدراسية لأبنائه، حتى يتمكنوا من الاستمرار في دراستهم.

وقال (أبوعمر) لـ«الإمارات اليوم»، إن حالتهم المالية ساءت جداً منذ عامين، بعد أن خفّضت الشركة التي يعمل فيها، رواتب الموظفين، موضحاً أنه كان يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 4500 درهم، وكان بالكاد يستطيع تلبية متطلبات أسرته، لكن بعد التخفيض أصبح راتبه 3000 درهم، ما أثر سلباً في الوضع المالي للأسرة واستقرارها، وأدى إلى تراكم الديون والرسوم الدراسية على عاتقه، ما منعه من دفع تكاليف علاجه وعلاج زوجته.

وأضاف الأب: «بعد أن بدأت أعاني الصداع الذي أصبح مزمناً، ذهبت إلى مستشفى مدينة زايد لإجراء التحاليل والفحوص اللازمة، حيث أظهرت أني مصاب بمرض السكري وارتفاع الضغط، وبحاجة إلى أدوية وعلاجات مدة ستة أشهر بكلفة 3405 دراهم، إضافة إلى أن لدي مشكلات صحية في الأسنان، وأحتاج إلى علاج وترميم وتركيب أسنان بمبلغ 11 ألفاً و100 درهم»، مشيراً إلى أنه ليس لديه أي تأمين صحي، ولا يستطيع توفير تكاليف العلاج.

وتابع (أبوعمر): «زوجتي هي الأخرى تعاني إصابتها بمشكلات في الأسنان، وهبوط في اللثة، كما أنها ليست لديها القدرة على مضغ الطعام، حتى أصبحت غير قادرة على الأكل، وتعتمد فقط على السوائل، ما تسبب في نقص شديد في (الكالسيوم)».

وأفاد بأنه «بعد معاينة الطبيب وإجراء الفحوص والأشعة في مستشفى مدينة زايد، تبيّن أنها بحاجة إلى ترميم وتصحيح اللثة، فضلاً عن زراعة أسنان، بكلفة إجمالية تبلغ 52 ألف درهم»، لافتاً إلى أن إحدى الجمعيات الخيرية ساعدتهم بمبلغ 30 ألف درهم، فيما تبقى 22 ألف درهم يعجز عن دفعها.

وقال الأب: «بسبب ظروفي الصحية والمالية الصعبة، بدأت الديون تتراكم عليّ، ومنها الرسوم المدرسية، إذ لم أستطع دفع الرسوم لولديّ (علي وريم) للعام الجاري، إضافة إلى ما تبقى من رسوم العام الماضي»، مشيراً إلى أنهما يحتاجان 24 ألف درهم للاستمرار في دراستهما.

وأضاف أنه حاول طلب المساعدة من الأهل والأصدقاء، لكن ظروفهم المالية لا تسمح بالمساعدة، مؤكداً أنه يعجز عن سداد الرسوم المدرسية.

وذكر أنه في حال لم يتم السداد، فإن (علي وريم) لن يستطيعا الذهاب إلى المدرسة، وإكمال تعليمهما، معرباً عن أسفه لذلك، لاسيما أنهما من المتفوقين.