«محمد» يعاني اضطرابات نفسية.. وكلفة علاجه 20.9 ألف درهم

يعاني المريض (محمد - سوداني)، اضطرابات نفسية وعقلية منذ فترة طويلة، بسبب مروره بظروف أسرية سيئة، حيث انفصل والده عن الأسرة المكوّنة من ستة أفراد، وتركها من دون معيل أو سند، لتصبح والدته المعيلة الوحيدة لهم.

وتتلقى الأم مساعدات مالية من صديقاتها، بالكاد تلبي متطلبات الحياة اليومية.

وتروي والدته أنه أصيب بمرض نفسي رافقته اضطرابات في السلوك، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى العين الحكومي، ووضعه تحت الملاحظة الطبية في قسم الرعاية النفسية.

ومكث المريض فترة في المستشفى، تلقى خلالها الدعم النفسي والرعاية الطبية اللازمة للسيطرة على مرضه واضطراب سلوكه، وهو يحتاج حالياً إلى أدوية خاصة، تبلغ تكلفتها 20 ألفاً و928 درهماً لمدة عام.

ولكن والدته تعجز عن توفير هذا المبلغ الكبير، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم المساعدة لها في أسرع وقت، لاسيما أن حالة ابنها الصحية ستتدهور في حال عدم أخذه الأدوية بانتظام.

وحسب تقرير طبي صادر عن مستشفى العين الحكومي، فإن (محمد) أدخل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني نوبة غضب، وصراخاً حاداً، وقد عاينه طبيب مختص، وطلب نقله إلى قسم الصحة النفسية.

وأضاف التقرير أن المريض تم تشخيصه في السابق على أن لديه اضطرابات نفسية وعقلية، وقد تلقى العلاج اللازم حتى استقر وضعه الصحي، وتمت السيطرة عليه، لكنه لايزال يحتاج إلى إجراء فحوص وتحاليل وأدوية خاصة لعلاج الاضطرابات النفسية.

وأكدت والدته أن وضعها المالي السيئ يمنعها من مساعدة ابنها على تجاوز معاناته، وسداد تكاليف علاجه.

وقالت إنه أصيب بالاضطراب السلوكي، وعانى نوبات غضب وصراخاً وبكاء، وكان يحطم كل ما تطوله يداه. وأضافت: «كنا في كثير من الأحيان نفقد السيطرة عليه، ونضطر إلى الاتصال بسيارة إسعاف».

وتابعت: «طلب الطبيب إعطاءه مهدئات للسيطرة على وضعه وتهدئة نوبة الغضب التي يعانيها».

وقالت الأم: «تتكون أسرتي من ستة أفراد، وليس لدينا معيل سوى ابني الكبير، الذي تمكن من الحصول على عمل في إحدى الجهات الحكومية في العين، براتب 2500 درهم، قبل أن تُنهى خدماته قبل عام تقريباً، ليعود إلى حالة البحث عن عمل. وحالياً أعتمد على صديقاتي، إذ يساعدنني ببعض المال، وإحدى الجمعيات الخيرية تدفع الرسوم الدراسية لأبنائي».

وأضافت أن: «(محمد) يحتاج إلى علاج ومتابعة وأدوية خاصة للسيطرة على حالته، وتبلغ كلفة علاجه لمدة عام 20 ألفاً و928 درهماً، وهو مبلغ كبير مقارنة بقدرتنا، فأنا لا أستطيع توفيره لعلاج ابني».

وتابعت الأم: «أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على تأمين كلفة علاج ابني وإنقاذ حياته من المرض».