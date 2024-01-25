متبرعة تجدد التأمين الصحي لـ «أم سعد» بـ25.7 ألف درهم

تكفّلت متبرعة بتجديد التأمين الصحي للمريضة (أم سعد) بمبلغ 25 ألفاً و700 درهم، لكي تتمكن من شراء الأدوية الخاصة بحالتها، بعد أن أجرت عملية زراعة كلى.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة في جهة التأمين الصحي. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 23 من يناير الجاري قصة معاناتها لعدم قدرتها على التكفل بنفقات تجديد بطاقة التأمين الصحي، وأعربت عن سعادتها، وشكرها العميق للمتبرعة، لوقفتها معها في ظل الظروف التي تمر بها.

وكانت المريضة (أم سعد) روت قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «أصيبت بفشل كلوي قبل 15 عاماً، وخضعت لغسيل كلى لمدة أربع سنوات، بعدها تدهورت حالتي الصحية بشكل كبير، حيث لم يعد ينفع غسيل الكلى حالتي الصحية، وأصبحت في حاجة ماسة إلى زراعة كلى».

وأضافت: «أجريت عملية زراعة كلى بمساعدة ومساندة فاعلي الخير الذين تكفلوا بعلاجي، ولكنني عندما ترددت على المستشفى، تبيّن أنني بحاجة إلى أدوية مستمرة، وقد تتدهور حالتي في حال تأخرت عن تناولها، وربما أصاب مرة أخرى بفشل كلوي».

وأضافت أن «الأدوية مكلفة جداً بالنسبة لوضعي المالي المتواضع، والحل الوحيد هو تجديد بطاقة التأمين الصحي، بكلفة 25 ألفاً و767 درهماً».

وتابعت: «زوجي كان يعمل في إحدى الجهات، لكن تم إنهاء خدماته، وليس لدينا أي مصدر دخل حالياً، باستثناء مبالغ بسيطة نحصل عليها على شكل مساعدات لتغطية مصروفات أسرتنا المكونة من الأب والأم وسبعة أبناء».

• أسرة المريضة المكونة من الأب والأم و7 أبناء تعيش على المساعدات لتغطية المصروفات.