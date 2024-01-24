متبرّع يسدد 20.8 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبوشيماء»

سدّد متبرع 20 ألفاً و820 درهماً، متأخرات إيجارية على (أبوشيماء)، الذي واجه ظروفاً مالية صعبة جعلته غير قادر على دفع المبلغ، كما كان مهدداً بدخول السجن في حال عدم السداد.

وأعرب (أبوشيماء) عن شكره العميق للمتبرع على مساعدته ووقوفه معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، لافتاً إلى أن عمل الخير ليس بغريب عن شعب الإمارات.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع للجهة المختصة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 19 يناير الجاري قصة معاناة (أبوشيماء)، الذي واجه ظروفاً مالية صعبة، جعلته عاجزاً عن سداد متأخرات إيجارية تبلغ 20 ألفاً و820 درهماً، وأصبح مهدداً بدخول السجن بعد أن رفع صاحب المنزل قضية إيجارية ضده لإلزامه بدفع المبلغ.

وسبق أن روى (أبوشيماء) قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: إن «حالتي المالية ساءت جداً بعد أن فقدت عملي منذ عامين، حيث كنت موظفاً في إحدى المنشآت الخاصة براتب شهري قدره 15 ألف درهم، وأنهت المنشأة خدماتي بسبب كبري في السن».

وتابع: «حاولتُ أنا وزوجتي البحث عن مكان نعيش فيه، فوجدنا شقة صغيرة بعجمان، واستقرت الأمور قليلاً، لكن بدأت المشكلات المالية خلال الفترة الأخيرة، عندما أصيبت والدتي بمرض اضطرني إلى علاجها في إحدى العيادات الخاصة، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات المالية على عاتقي، حتى أصبحت عاجزاً عن سداد المتأخرات الإيجارية ومهدداً بالسجن في حال عدم السداد، وقد حاولت اللجوء إلى الأصدقاء وبعض الأقارب لمساعدتي في تدبير قيمة الإيجار، ولكن دون جدوى».

وأكمل: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من والدتي وستة أبناء، وحاولت البحث عن فرصة عمل، لكنني لم أوفق».

• (أبوشيماء) المعيل الوحيد لأسرته المكونة من والدته وستة أبناء.