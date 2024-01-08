تكاتف مجتمعي يُنهي معاناة «أبوسلطان» بسداد 902 ألف درهم

بتكاتف مجتمعي، أنهت ست مؤسسات خيرية وخاصة ومتبرعان معاناة «أبوسلطان»، نزيل إدارة المؤسسة الإصلاحية والعقابية في عجمان على ذمة مبلغ القضية المالية المترتبة عليه بمبلغ 902 ألف درهم.

وتكفلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بسداد مبلغ 300 ألف درهم، وسددت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مبلغ 100 ألف درهم، وجمعية بيت الخير مبلغ 100 ألف درهم، وسددت جمعية الشارقة الخيرية مبلغ 100 ألف درهم، وصندوق الفرج مبلغ 150 ألف درهم، وشركة الوليد للعقارات 30 ألف درهم، كما سدد متبرعان مبلغ 122 ألف درهم.

ونسق «الخط الساخن» بين الجهات المتبرعة والمتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتحويل مبلغ التبرعات للجهات المعنية.

وقال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة عجمان، العقيد محمد مبارك الغفلي: «نشكر المؤسسات والجهات الخيرية التي تكاتفت بشكل مجتمعي في المساهمة بسداد مبلغ القضية المالية المترتبة على النزيل (أبوسلطان)، وهذا الأمر ليس بغريب على مؤسسات الدولة والأفراد في التكاتف والتعاضد، ترجمة لسياسة القيادة الرشيدة في العمل الخيري الإنساني»، مضيفاً أن إدارة السجن تعمل على الإفراج عن النزيل خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة «أبوسلطان» أخيراً بشأن عدم قدرته على سداد مبلغ القضية المترتبة عليه، وأعرب عن سعادته وشكره العميق للجهات المتبرعة والمتبرعين في تكاتفهم ومساهمتهم السخية وتكفلهم بسداد مبلغ القضية المالية المترتبة عليه في ظل الظروف التي يمر بها.

وقال «أبوسلطان» خلال اتصال مع موظفي «الخط الساخن» في صحيفة «الإمارات اليوم»: «أسعدني كثيراً وأسعد أفراد أسرتي وأقاربي أن سيرجع لم الشمل بيني وبينهم بعد مكوثي لمدة عامين خلف قضبان السجن على ذمة القضية المالية».

والنزيل «أبوسلطان»، البالغ من العمر 60 عاماً يقبع خلف قضبان السجن على ذمة قضية مالية كانت تبلغ قيمتها الإجمالية مليوناً و200 ألف درهم، وقد أجريت تسوية مالية وتم تخفيض المديونية إلى 902 ألف درهم، وكان يناشد من يساعده على سداد مبلغ القضية المالية.

وروى «أبوسلطان» قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «كنت لاعب قوى سابقاً، وعملت موظفاً مدة 33 عاماً، وكانت حياتي تسير بوتيرة طبيعية، وقد حصلت على قرض مالي من أحد البنوك بقيمة 900 ألف درهم لتسهيل أمور حياتي، والتزمت بسداد القرض الذي وصل مع الفائدة إلى مليون و200 ألف درهم، وبمبلغ اقتطاع شهري بلغ 13 ألف درهم حتى عام 2016».

وأضاف: «تعرضت لظروف أسرية قاسية أدت إلى تراكم الديون على عاتقي بشكل كبير، كما تمت إحالتي في عام 2016 إلى التقاعد، وانخفض راتبي بعد التقاعد إلى 18 ألف درهم، يقتطع منه 13 ألفاً لسداد القرض، فيما يتبقى 5000 درهم، وهو مبلغ لا يلبي متطلبات الحياة المعيشية لأفراد أسرتي، وقد حاولت التنقل من بنك إلى آخر لشراء المديونية وخفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتبي التقاعدي، وقد وافق أحد البنوك على شراء المديونية وخفض الاقتطاع الشهري للقرض إلى 5000 درهم حتى السداد، لكن في ظل ازدياد المصروفات المعيشية والمستلزمات الشهرية والمديونية المترتبة علي، أصبحت حياتي قاسية وغير قادر على تلبية المتطلبات في الوقت نفسه، ووصلت إلى مرحلة عجزت فيها عن سداد الأقساط الشهرية لقرض البنك، ما دفع إدارة البنك إلى التعميم عليّ، وتم ضبطي على ذمة القضية المالية، وأقبع حالياً في السجن المركزي في عجمان».

وتابع: «كنت لاعب قوى من فترة التسعينات إلى عام 2015، وتدرجت كلاعب ومحكم ومدرب، وحققت نجاحات كثيرة بالتوازي مع وظيفتي، إلا أن ظروف حياتي انقلبت رأساً على عقب». وناشد «أبوسلطان» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته على تدبير المبلغ للقضية المالية، ونالت مناشدته اهتمام أهل الخير الذين تكاتفوا لإنهاء معاناته.

• «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة «أبوسلطان» خلف القضبان.. و«الخط الساخن» نسق مع الجهات المعنية لتحويل مبلغ التبرعات.