«هاربندر» يحتاج إلى علاج كيماوي عاجل بـ 340 ألف درهم

يعاني المريض الشاب (هاربندر) البالغ من العمر 33 عاماً، إصابة بسرطان الدم الحاد منذ قرابة الشهر، ووفقاً لأحد المستشفيات في دبي، فإن المريض يحتاج إلى علاج كيماوي مكثف، والخضوع لاختبارات نخاع العظام بشكل عاجل، نظراً لسوء حالته الصحية، وبحسب تقرير طبي، تبلغ كُلفة العلاج الكيماوي المكثف 340 ألفاً و394 درهماً، ويناشد مساعدته على سداد كُلفة علاجه، نظراً لسوء حالته الصحية.

ويروي المريض قصته، قائلاً: «جئت إلى الدولة مع أفراد أسرتي للعمل، وعملت في إحدى الجهات الخاصة، وكنت مستقراً بصحة جيدة، لا أعاني أي شي سوى ألم في الظهر، ودخلت أحد المستشفيات قبل شهر، وتبين بعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية ومعاينة الأطباء لي بأني مصاب بسرطان الدم الحاد، وهنا صُعقت بالخبر، وتغيّرت حالتي النفسية بشكل كبير، بسبب الوضع الصحي الذي ألم بي».

وأضاف: «الأطباء قرروا أنني بحاجة إلى خطة علاجية عاجلة، نظراً لسوء حالتي الصحية، وتتمثل في أن أخضع للعلاج الكيماوي المكثف ولاختبارات نخاع العظام، وذلك في أسرع وقت، وتبلغ كُلفة العلاج الكيماوي الذي احتاج إليه 340 ألفاً و394 درهماً، وهذا المبلغ فوق إمكاناتي المالية المتواضعة، فضلاً عن أن خبر سماعي للمرض، سبب لي قلقاً وخوفاً، نتيجة تفكيري المستمر في كيفية تدبير مبلغ العلاج الذي أحتاج إليه، بعدما أقر الأطباء بأن حالتي حرجة، وأحتاج إلى تلقي العلاج بشكل عاجل وسريع خلال الأيام القليلة القادمة قبل أن تسوء حالتي بشكل كبير، وينتشر المرض في أماكن أخرى، وزوجتي أصبحت تبكي لوضعي الصحي وما ستكون عليه حالنا مستقبلاً، ولا أعرف كيفية تدبير مبلغ العلاج الباهظ، وتدبير كُلفة أول جلسة علاجية لي قبل تفاقم وضعي الصحي بشكل أكبر».

وتابع: «كنت أعتبر المعيل الوحيد لأفراد أسرتي المكونة من زوجة وطفلة، وأعمل مهندساً في إحدى الجهات الخاصة في دبي، وأتقاضى راتباً يبلغ 12 ألفاً و280 درهماً، وتم إيقاف راتبي، لأني غير قادر على العمل، بسبب وضعي الصحي المتردي، وزوجتي تعمل حالياً، وهي المعيلة الحالية لنا في ظل هذه الظروف التي نمر بها، ويذهب راتبها لمصروفات الحياة ومتطلباتها، فضلاً عن المديونية التي لديَّ، ومبلغ الإيجار المطالب بسداده، وأصبحت حائراً في كيفية تدبير أمور حياتي، علماً بأنه سبق لي التقديم في مؤسسات وهيئات خيرية عدة، لكن لم أوفق في الحصول على أي رد لمساعدتي، لذا أناشد فاعلي الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على كُلفة علاجي، وتدبير مبلغ الجلسات التي أحتاج إليها، وانتشالي من براثن هذا المرض العُضال والنظر في أمر الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها أسرتي».

• المريض غير قادر على العمل بسبب وضعه الصحي المتردي، ويناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على كُلفة العلاج.