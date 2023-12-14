«أم تيسير» تعاني سمنة مفرطة وتحتاج إلى علاج بـ 320 ألف درهم

تعاني (أم تيسير - 48 عاماً)، سمنة مفرطة بسبب خلل في الغدة اللمفاوية، وبلغ وزنها 270 كيلوغراماً، وأصبحت لا تستطيع الحركة نهائياً. وتحتاج المريضة وفق مستشفى كليفلاند في أبوظبي، إلى متابعة طبية مكثفة، وعلاج لتخفيض وزنها وتصريف السوائل في الجسم، وعلاج الغدد اللمفاوية، وتبلغ قيمة علاجها 320 ألف درهم.

ويروي أحد أقارب (أم تيسير)، لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناتها مع المرض قائلاً: «كانت (أم تيسير) تعمل صيدلانية في مستشفى، وتدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، وأصبحت تعاني سمنة مفرطة، ودخلت المستشفى لتشخيص حالتها، وتبين أن سبب السمنة هو خلل في الغدة اللمفاوية، وتالياً حصل لها فتق (فتاق) في مناطق عدة من جسدها، خصوصاً في السرة ومنطقة البطن».

وأضاف: «أجريت لها خمس عمليات جراحية تضمنت تركيب شبك في أماكن الفتق، لكن وزنها ازداد بشكل كبير بعد خروجها من المستشفى ومكوثها في المنزل ليصل إلى 270 كيلوغراماً».

وأكمل: «تدهورت حالتها الصحية كثيراً، حيث أصيبت بصديد وبكتيريا في مكان العملية، وأعيدت إلى المستشفى الذي خضعت للعملية فيه، وتبيّن بعد المعاينة الطبية أن هناك شبكاً منغمساً في اللحم، مع سوائل منحبسة لا يتم تصريفها في جسمها».

وتابع أن «كلفة العلاج في مستشفى كليفلاند في أبوظبي تبلغ 320 ألف درهم، متضمنة متابعة طبية مكثفة وعلاجاً لتخفيض وزنها وتصريف السوائل من الجسم، وعلاج الغدد اللمفاوية، كما تحتاج إلى طبيب جراحة صدرية وغدد صماء، وهذا مبلغ فوق إمكاناتنا المالية المتواضعة، ولا أعرف ما العمل في ظل الوضع الصحي الذي تمر بها المريضة».

وأوضح أن «حالتها النفسية صعبة، حيث ترقد حالياً في المستشفى منذ أسبوعين، علماً بأن السرير الذي تحتاج إليه يكون من نوع خاص نظراً لوزنها الكبير، ويعد أخوها المعيل الوحيد لها».

وتناشد أسرة المريضة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مدّ يد العون لها، ومساعدتها في تدبير نفقات العلاج، في ظل وضعها الصحي المتدهور.

• خلل في الغدة اللمفاوية تسبب في زيادة وزنها إلى 270 كيلوغراماً.