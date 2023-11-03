«محمد» يحتاج إلى أدوية بـ 8640 درهماً

يعاني (محمد - 60 عاماً) فشلاً كلوياً حاداً، ما اضطره إلى إجراء عملية زراعة كلى، ويحتاج إلى أدوية لمدة عام كامل، تبلغ كلفتها 8640 درهماً.

وأظهرت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى توام في مدينة العين، أن المريض سيتعرض لفشل العملية الجراحية، وتوقف الكلى عن العمل، في حال التوقف عن تناول الأدوية في مواعيدها اليومية، ما يعرّض حياته للخطر.

وروى (محمد) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «أعاني منذ سنوات مشكلات في الكلى، وتعرضت لمشكلات صحية عدة، انتهت بفشل كلوي حاد، وأكد الأطباء ضرورة إجراء عملية زراعة كلى، بعدما أصبحت جلسات غسيل الكلى بلا جدوى لحالتي، وتالياً توقفت عن العمل بسبب تدهور وضعي الصحي».

وأضاف: «أجريت عملية زراعة كلى، لكن الأطباء أكدوا حاجتي إلى تناول أدوية بشكل يومي ومنتظم لمدة عام كامل، حتى لا تتوقف الكلى عن العمل، إلا أنني غير قادر على شراء الأدوية، بسبب ظروفي المادية والصحية الصعبة».

وأكمل: «تبيّن بعد معاينة الأطباء أنني بحاجة إلى أدوية تبلغ قيمتها 2353 درهماً شهرياً، ويغطي التأمين الصحي جزءاً منها قدره 1633 درهماً، وسأتحمل أنا بقية المبلغ وقيمته 720 درهماً شهرياً، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المالية في ظل الوضع الراهن».

وأضاف: «توقفي عن تناول الأدوية التي أحتاجها بشكل منتظم، سيؤدي إلى فشل عملية زراعة الكلى، وتوقف الكلى عن العمل، ما يفاقم وضعي الصحي بشكل كبير، كما أنني المعيل الوحيد لأسرتي».

وأكمل: «منذ فترة توقفت عن العمل بحكم وضعي الصحي، وأصبحت أعيش على المساعدات التي أحصل عليها من بعض الأصدقاء وفاعلي الخير لدفع إيجار السكن، ومتطلبات الحياة المعيشية».

ويناشد (محمد) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العلاج الذي يحتاجه بشكل يومي، ولمدة عام كامل، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها في الوقت الراهن.

• المريض يؤمّن متطلبات الحياة المعيشية بمساعدة الأصدقاء وفاعلي الخير.