متبرع يُنهي معاناة «علي» مع رسوم الدراسة

تكفل متبرّع بسداد متأخرات الرسوم الدراسية للطالب «علي» البالغة 9319 درهماً، لمساعدته على العودة إلى مقاعد التعليم، بعد تعرّض الأب (معيل الأسرة الوحيد) لظروف مالية قاسية أجبرته على إيقاف ابنه عن استكمال مشواره الدراسي خلافاً لبقية أقرانه.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب إدارة المدرسة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في الرابع من أكتوبر الجاري، قصة «أبوعلي» الذي عجز عن سداد المتأخرات الدراسية لابنه «علي»، بعد أن ساءت ظروفه المادية بشكل كبير.

وقدّم «أبوعلي» الشكر للمتبرع على استجابته لمعاناته، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، ومساعدته على إعادة ابنه إلى مقاعد الدراسة لاستكمال مشواره التعليمي مثل زملائه في المدرسة.

وسبق لـ«أبوعلي» أن روى قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «عملت في قطاعات عدة لأكثر من 10 سنوات، وكنت أوفّر المتطلبات المعيشية لأسرتي المكوّنة من ثلاثة أبناء وزوجتي، لكن ظروفنا المالية ساءت في الآونة الأخيرة، حيث أعمل منذ سنوات سائقاً في شركة خاصة بـ8000 درهم شهرياً، وتحاول زوجتي مساعدتي بدخل إضافي من خلال بيعها بعض أصناف الحلويات والمعجنات التي تصنعها في المنزل للأصدقاء والجيران».

وأضاف: «كانت ظروفنا المالية والمعيشية تسير بوتيرة عادية، ولا نعاني مشكلات وضغوطاً مالية ونفسية، وتمكّن أبنائي خلال الأعوام الماضية من مواصلة تعليمهم مثل بقية أقرانهم، إلا أنني تعرّضت في مارس عام 2021 لوعكة صحية جعلتني طريح الفراش لمدة 40 يوماً، وأصبحت أعاني ضعفاً في النظر، خصوصاً في الفترة المسائية، واقتصر عملي كسائق على الفترة الصباحية، وأخبرتني الشركة التي أعمل فيها بتقليص راتبي إلى 5000 درهم، وهو بالكاد يغطي احتياجات أفراد الأسرة الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن».

وتابع: «لقد ساءت أوضاعنا المالية بشكل كبير، إذ تراكمت عليّ الديون والالتزامات، ما اضطرني إلى طرق أبواب العديد من الجمعيات الخيرية في الدولة لمساعدتي مع بداية العام الدراسي الجديد، وأشعر بحزن وضيق في حال توقف ابني (علي) عن إكمال مشواره الدراسي، حيث يدرس في الصف 11، وهو متفوق في مراحل دراسته، لكنه لم يكن يستطيع الالتحاق بالمدرسة بسبب تراكم المتأخرات الدراسية، وعدم قدرتي على سدادها».

وكان «أبوعلي» قد ناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مساعدته ومدّ يد العون له لتدبير المبلغ المتبقي من الرسوم الدراسية، حتى يتمكّن ابنه من مواصلة تعليمه كبقية أقرانه في المدرسة.