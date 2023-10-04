9319 درهماً تُعيد طالباً إلى مقاعد الدراسة

تعثرت الظروف المالية لأسرة الطالب (علي - 16 عاماً)، فتوقف عن استكمال مشواره الدراسي لعام 2023-2024، إذ تعرّض والده لضائقة مالية جعلته عاجزاً عن سداد المتأخرات الدراسية للعام الماضي والبالغة 9319 درهماً، ما أدى إلى حرمان (علي) من متابعة مشواره التعليمي للعام الدراسي الجديد.

وروى (أبوعلي) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «عملت في قطاعات عدة لأكثر من 10 سنوات، وكنت أستطيع توفير المتطلبات المعيشية لأفراد أسرتي المكونة من ثلاثة أبناء وزوجتي، لكن ظروفنا المالية ساءت في الآونة الأخيرة، حيث أعمل منذ سنوات سائقاً في شركة خاصة، براتب 8000 درهم راتباً شهرياً، وتحاول زوجتي مساعدتي بدخل إضافي من خلال بيعها بعض أصناف الحلويات والمعجنات التي تصنعها في المنزل للأصدقاء والجيران».

وأضاف: «كانت ظروفنا المالية والمعيشية تسير بوتيرة عادية، ولا نعاني مشكلات وضغوطاً مالية ونفسية، وتمكن أبنائي خلال الأعوام الماضية من مواصلة تعليمهم الدراسي مثل بقية أقرانهم، إلا أنني تعرّضت في مارس عام 2021 لوعكة صحية جعلتني طريح الفراش لمدة 40 يوماً، وأصبحت أعاني ضعفاً في النظر، خصوصاً في الفترة المسائية، واقتصر عملي كسائق على الفترة الصباحية، وأخبرتني الشركة التي أعمل فيها بتقليص راتبي الشهري إلى 5000 درهم، وهو بالكاد يغطي احتياجات أفراد الأسرة الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن».

وتابع أن «ظروفه المالية ساءت بشكل كبير، إذ تراكمت عليه الديون والالتزامات، ما اضطره إلى طرق أبواب العديد من الجمعيات الخيرية في الدولة، لمساعدته في ظروفه التي يمر بها مع بداية العام الدراسي الجديد، ويشعر بالحزن والضيق في حال توقف ابنه (علي) عن إكمال مشواره الدراسي، حيث يدرس ابنه في الصف الـ11، وهو من الطلبة المتفوقين في مراحل دراسته، لكنه لا يستطيع الالتحاق بالمدرسة حتى الآن بسبب تراكم الرسوم الدراسية عليه البالغة 9319 درهماً».

وناشد (أبوعلي) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته ومدّ يد العون له لتدبير المبلغ المتبقي من قيمة الرسوم الدراسية حتى يتمكن ابنه من مواصلة تعليمه كبقية أقرانه في المدرسة.

• 5000 درهم دخل الأسرة، بالكاد يغطي احتياجاتها الأساسية.