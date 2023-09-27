14.9 ألف درهم تخفف آلام مسنّ يعاني 5 أمراض مزمنة

يعاني «أبوإيمان»، البالغ من العمر 76 عاماً، أمراضاً مزمنة، منها ارتفاع حاد في السكر وضغط الدم، والكوليسترول، ومشكلات في المسالك البولية والقلب، ويحتاج إلى أدوية وعقاقير طبية، وجهاز خاص للتنفس في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبي في أبوظبي، تبلغ قيمتها الإجمالية 14 ألفاً و931 درهماً، ويعجز المريض عن تدبير تكاليف العلاج، حيث تمر أسرته بضائقة مالية صعبة، لذا يناشد فاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له، ومساعدته على تدبير تكاليف علاجه، حتى لا تتدهور حالته الصحية، وتتعرض حياته للخطر.

ويشير التقرير الطبي أن المريض (أبوإيمان)، أجريت له عملية قسطرة قلبية، وتم تركيب دعامات، ويعاني حالياً ضيقاً في التنفس، وارتفاعاً في ضغط الدم، والكوليسترول والسكري، ويحتاج إلى جهاز خاص للتنفس، وعقاقير طبية وأدوية علاجية بشكل يومي، تبلغ قيمتها 14 ألفاً و931 درهماً تكفيه مدة عام.

وروى (أبوإيمان) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أثناء تجمع العائلة على مائدة الطعام في نهاية الأسبوع، بدأت أشعر بتعب شديد، وضيق في التنفس، ما جعلني أسقط على الأرض فاقداً الوعي، وعلى الفور اتصلت زوجتي بسيارة الإسعاف، ونقلت إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة شخبوط الطبية، وأجريت لي عملية إنعاش قلبي فور وصولي للمشفى، وطلب الطبيب المناوب إجراء فحوص وتحاليل مخبرية وأشعة مقطعية، وأظهرت نتائج الفحوص أنني أعاني انسداداً في الشرايين، ولابد من إجراء عملية قسطرة في أسرع وقت، وبسبب انسداد الشرايين أصبت بضيق في التنفس، وفقدان للوعي، بالإضافة إلى ارتفاع في مستوى الضغط والسكري».

وأكمل: «خضعت لعملية جراحية، ومكثت في المستشفى 10 أيام، تلقيت خلالها العلاج المناسب والرعاية الصحية، وعندما بدأت حالتي الصحية تستقر، نصحني الطبيب المعالج باتباع نظام غذائي صحي، وممارسة رياضة المشي مدة 20 دقيقة يومياً، والمواظبة على تناول الأدوية في وقتها المحدد، واستخدام جهاز التنفس الخاص (الأكسجين) في حال شعوري بالضيق».

وأشار إلى أن مشكلات القلب التي تعرض إليها أدت إلى إصابته بالعديد من المضاعفات، منها ضيق التنفس الدائم، وعدم القدرة على النوم بصورة منتظمة وبشكل متواصل، ما يشكل خطورة على وضعه الصحي.

وقال، إن كلفة الأدوية وجهاز التنفس الذي يحتاجه، تفوق إمكانات ابنته (إيمان)، المعيلة الوحيدة لأفراد الأسرة المكوّنة من الوالدين وخمسة أشقاء، حيث تعمل في شركة خاصة براتب 11 ألف درهم، تدفع منه 4000 درهم إيجار السكن، فيما يذهب المتبقي أقساطاً بنكية، ومصروفات معيشية من مأكل ومشرب.

وناشد (أبوإيمان) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير تكاليف العلاج لإنقاذ حياته من الخطر.

• المريض يحتاج إلى أدوية وعقاقير طبية وجهاز خاص للتنفس.