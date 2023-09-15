الطفلة «دارين» تحتاج إلى 12 ألف درهم لتثبيت قرنية العين

تعرضت الطفلة «دارين» البالغة من العمر 13عاماً، لانحراف شديد في البصر، أو ما يسمى طبياً «العين المخروطية»، وتحتاج حالتها إلى عملية جراحية عاجلة في العين اليسرى مبدئياً، لتثبيت القرنية.

وتبلغ تكاليف العملية الجراحية 12 ألفاً و475 درهماً، بحسب التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى توام في مدينة العين.

وروى والد المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة ابنته مع المرض، قائلاً: «أثناء ذهاب ابنتي إلى المدرسة، في العام الماضي، لاحظت إحدى معلماتها أنها غير قادرة على رؤية الكتابة على «السبورة»، حيث كانت «دارين» تحاول جاهدة تصغير بؤبؤ العين أثناء النظر للكلمات المكتوبة، وقد أخبرت المعلمة أنها لا ترى بوضوح، وتعاني من ازدواجية في الرؤية، ما جعل إدارة المدرسة تتواصل معنا، لمتابعة حالتها».

وأضاف: «نقلنا دراين إلى أقرب مركز طبي للعيون، حيث كشفت الفحوص الطبية أنها تعاني تغير في شكل قرنية العين وعتمة في العين اليمنى، وضعف في النظر بالعين اليسرى، ويجب ارتداء العدسات اللاصقة لتساعدها على الرؤية بشكل أوضح».

وأكمل: «مع مرور الأيام، لم تتحمل دارين العدسات اللاصقة، وأخبرتني بأنها تشعر بصداع دائم، وتشوش في الرؤية، فنقلتها إلى مستشفى توام في مدينة العين، حيث أجريت الفحوص الطبية لعينيها، وتبين إصابتهما «بالقرنية المخروطية»، ولابد من إجراء عملية جراحية للعين اليسرى على الأقل، يتم من خلالها تثبيت القرنية التي ستساعدها لاحقاً في التحسن التدريجي للرؤية».

وأكد أن العملية الجراحية التي تحتاجها ابنته «دارين» باهظة الكلفة بالنسبة لإمكاناته المالية المتواضعة، كونه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من أربعة أبناء وزوجته، حيث يعمل موظفاً في إحدى شركات القطاع الخاص براتب شهري يبلغ 4000 درهم، يدفع منه 1200 درهم شهرياً إيجار السكن، فيما يذهب الجزء المتبقي لمصاريف الحياة اليومية من مأكل ومشرب».

ولا يستطيع والد «دارين»، تدبير تكاليف العملية الجراحية، علماً أن الطبيب المعالج نصحه بسرعة إجراء العملية في أقرب وقت ممكن، من أجل الحفاظ على بصرها.

وحاول طرق معظم الأبواب من أجل إنقاذ بصر ابنته، بعد أن رفضت شركة التأمين تغطية تكاليف العملية، لكن جهوده باءت بالفشل، فيما يزداد وضع الطفلة سوءاً، حيث لا تسمح مشكلتها بالانتظار والجلوس مكتوف اليدين دون إجراء العملية التي تحتاجها لكي تعود إلى ممارسة حياتها الطبيعية مثل بقية أقرانها.

ويناشد والد الطفلة «دارين» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة في مد يد العون له ومساعدته في تدبير تكاليف العملية الجراحية التي تحتاجها في مستشفى توام بالعين، حتى لا تفقد بصرها.