الشاب «خليفة» يحتاج إلى 23.7 ألف درهم لاستمرار علاجه من «السكري»

يعاني المريض (خليفة - جزر القمر - 14 عاماً) من إصابته بمرض السكري، ويحتاج إلى تجديد بطاقة الضمان الصحي لاستمرار تلقيه العلاج.

ووفقاً لمستشفى توام في العين، فإن المريض بحاجة إلى تلقي العلاج في العيادات التخصصية بالمستشفى.

وأفاد والد المريض بأن «تجديد بطاقات الضمان الصحي لأفراد أسرته يحتاج إلى مبلغ 23 ألفاً و745 درهماً»، مؤكداً أنه «غير قادر على تأمين المبلغ، لذ يناشد من يساعده على دفع تكاليف تجديد البطاقات».

وروى الوالد، لـ«الإمارات اليوم»، معاناة ابنه مع المرض، قائلاً: «ابني يبلغ من العمر 14 عاماً حالياً، ويعاني مرض السكري، وكان يخضع للعلاج في العيادات التخصصية بمستشفى توام في العين، حيث التأمين يتحمّل تكاليف علاجه، لكن بعد انتهاء صلاحية بطاقات التأمين الصحي لـ(خليفة) ولأفراد الأسرة أصبحنا نعجز عن تجديد بطاقات التأمين للاستمرار في العلاج، فضلاً عن عدم قدرتنا على تدبير تكاليف الأدوية والفحوص والمراجعات المستمرة التي يحتاجها».

وأضاف: «ظروفي وإمكاناتي المالية لا تسمح لي بتجديد بطاقات الضمان الصحي، إذ أعتبر المعيل الوحيد لأفراد أسرتي وأعمل في جهة خاصة براتب 2000 درهم، يذهب منه مبلغ 1200 درهم شهرياً لإيجار المسكن».

وأكد والد المريض (خليفة) أنه «لا يعرف كيفية تدبير مبلغ التجديد، في ظل تواضع مصدر دخله الشهري»، مشيراً إلى أنه «سبق له التقديم على مساعدة في جمعيات ومؤسسات خيرية، لكن لم يحصل على أي رد إلى الآن».

وأوضح أن «لديه أربعة أبناء، وابنه (خليفة) توقف عن تناول الأدوية منذ فترة، لعدم القدرة على شرائها، ما يشكل خطراً على حالته الصحية»، لافتاً إلى أنه في حال لم يتم تجديد بطاقة التأمين الصحي، فإنه لن يستطيع توفير الأدوية التي يحتاجها ابنه، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تأمين تكاليف تجديد البطاقات الصحية لأفراد أسرته، حتى يتمكن ابنه المريض من متابعة علاجه.

• والد المريض أكد «أنه لا يستطيع تدبير مبلغ التجديد، في ظل تواضع دخله».