«أبوحسن» يحتاج إلى 27.8 ألف درهم لعلاج 3 أمراض مزمنة

عانى «أبوحسن» الإصابة بسرطان الحنجرة، منذ عام تقريباً، ما استدعى إجراء عملية جراحية له لاستئصال الورم.

ويستخدم المريض (سوري) حالياً جهازاً صوتياً لمساعدته على الكلام، لأنه يجد صعوبة كبيرة في التحدث بشكل طبيعي.

وقد أدى مرض السرطان وإجراء العملية إلى إصابته بأمراض مزمنة، مثل ارتفاع الضغط بشكل دائم، والكوليسترول، وهشاشة العظام، إلى جانب مشاكل صحية في القلب، وهو يحتاج حالياً إلى أدوية وعلاج فيزيائي وطبيعي، في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، تبلغ كلفته 27 ألفاً و873 درهماً، (لسنة واحدة)، إلا أن إمكاناته المالية لا تسمح له بسداد هذا المبلغ.

وناشد المريض، البالغ 66 عاماً، أهل الخير من المقتدرين وميسوري الحال مساعدته على تدبير تكاليف أدويته وعلاجه.

وقال إن حالته الصحية تدهورت كثيراً خلال الفترة الأخيرة، نتيجة إصابته بسرطان الحنجرة.

وشرح أن استئصال الورم أدى إلى تعرضه لكثير من المشاكل الصحية، مثل ارتفاع الضغط، والكوليسترول، والصداع الحاد، وعدم القدرة على التنفس، والشعور بألم الصدر.

وتابع: «نتيجة تدهور وضعي الصحي، توجهت إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد معاينة الطبيب المختص لحالتي، طلب مني إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، أظهرت نتيجتها أنني أعاني ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم والكوليسترول، وحدوث مشاكل في القلب، سببت الصداع والدوخة المستمرين، وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي».

وأضاف: «قرر الطبيب إعطائي الأدوية الخاصة بأمراض القلب والضغط والكوليسترول، ونصحني باتباع نظام غذائي للوقاية من ارتفاع الضغط، إضافة إلى ممارسة الرياضة يومياً، وأخذ وقتاً كافياً للراحة النفسية، كما طالبني بإجراء الفحوص دورياً. وحذرني، في حال عدم تناول الأدوية، من حدوث مضاعفات تشكل خطورة كبيرة على حياتي».

وقال: «أنا عاجز كلياًعن توفير أي جزء من تكاليف الأدوية، لأنني كبير في السن، وعاطل عن العمل. كما أن أسرتي تتكون من سبعة أفراد، ولا مصدر دخل لدينا سوى مساعدة مالية تبلغ قيمتها 2000 درهم أحصل عليها من أحد الأصدقاء، وهذه المساعدة لا يمكن الاستفادة منها في شراء الأدوية، لأنها لا تلبي متطلبات الحياة اليومية».

وناشد أهل الخير، أن يمدوا أياديهم لمساعدته على تدبير تكاليف أدويته وعلاجه وإنقاذ حياته من مضاعفات المرض.