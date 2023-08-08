114 ألف درهم تنقذ حياة «أبوسامي» من ورم في القولون

يعاني «أبوسامي»، البالغ من العمر 78 عاماً، ورماً ضخماً في القولون، منذ عام تقريباً، ويحتاج إلى إجراء عملية مستعجلة لاستئصاله.

وتبلغ كلفة العملية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، 113 ألفاً و976 درهماً. إلا أن ظروف أسرته المالية السيئة لا تسمح له بتأمين المبلغ.

وناشد المريض أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته في سداد كلفة العملية، لأنها تمثل خطراً فعلياً على حياته.

وأفاد تقرير طبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه بأن المريض (لبناني) أدخل إلى المستشفى مرات عدة، وهو يعاني من إمساك شديد، وألم في المعدة، إلى جانب عدم القدرة على الأكل.

وأكد تقديم العلاجات اللازمة له، وإجراء فحوص وأشعة، أظهرت نتائجها وجود ورم ضخم في القولون.

وتابع أن المريض يحتاج إلى إجراء عملية مستعجلة لاستئصال الورم، لافتاً إلى أنه يمثل تهديداً لحياته.

وقال «أبوسامي»: «منذ عام تقريباً، شعرت بألم شديد في معدتي، وأصبت بإرهاق شديد، ونزول في الوزن، وعدم قدرة على الأكل أو الشرب بشكل طبيعي. عندها اصطحبتني ابنتي إلى أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي، حيث طلب الطبيب مني إجراء فحوص طبية وتحاليل».

وأضاف: «عندما ظهرت النتائج، أخبرني بأنني مصاب بالتهاب في الأمعاء وأن هذا هو ما سبب لي الأعراض والألم. ونصحني بتناول الأكل الصحي والإكثار من شرب الماء والالتزام بأخذ الأدوية».

وتابع المريض: «استقرت حالتي الصحية لفترة. لكن الألم عاد لي مجدداً بشكل فظيع، فنقلت بسيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إعطائي بعض المسكنات لتخفيف الألم. وفي اليوم التالي، طلب الطبيب مني إجراء أشعة ليتبين أنني أعاني من وجود ورم ضخم في القولون. وأكد لي الطبيب ضرورة استئصال الورم بأسرع وقت ممكن، لأنه من الأمراض لا ينفع معها العلاج بالأدوية».

وأضاف المريض: «المشكلة أن تكلفة الاستئصال تبلغ 113 ألفاً و976 درهماً، وهو مبلغ كبير، لا قدرة لي على تدبيره، فابنتي الكبيرة، هي المعيل الوحيد لي، ولأفراد الأسرة، البالغ عددهم أربعة. وهي تعمل في إحدى الشركات الخاصة في أبوظبي، براتب 10 آلاف درهم، تسدد منه أقساط الإيجار، وتنفق المتبقي على احتياجات الأسرة».

وقال «أبوسامي» إن المرض يفتك بجسمه، وإنه لم يعد قادراً على تحمل الآلام، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير نفقات عمليته الجراحية وإنقاذ حياته.