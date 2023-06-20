«أم راشد» تحتاج إلى 120 ألف درهم كلفة العلاج

تعاني مريضة فلسطينية، تبلغ من العمر 52 عاماً، إصابتها بسرطان الثدي.

ووفقاً لتقرير من مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فهي تحتاج إلى جلسات علاج كيماوي، تبلغ كلفتها 120 ألف درهم، قبل أن يستفحل المرض في جسمها.

وتروي المريضة «أم راشد» لـ«الإمارات اليوم» أنها عانت خلال الأشهر الماضية مشكلات صحية عدة، استدعت إدخالها مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ليتبين بعد معاينة الأطباء لها أنها تعاني الإصابة بهذا المرض.

وأضافت: «أكد لي الأطباء أن خطة علاجي ستكون طويلة، وستترتب عليها تكاليف عمليات جراحية وأدوية، إضافة إلى العلاج الكيماوي والإشعاعي، والمشكلة أن بطاقة التأمين الصحي لا تغطي هذه المبالغ». وأضافت: «خضعت لأشعة مقطعية للتأكد من الإصابة بالمرض، وبلغت كلفتها 6500 درهم. وقد ساعدني الأصدقاء على سداد هذا المبلغ. وخضعت بعدها لعمليتين جراحيتين، سددت كلفتهما إحدى الجمعيات الخيرية. ويؤكد الأطباء أنني أحتاج حالياً إلى جلسات علاجية كيماوية وإشعاعية تبلغ كلفتها 120 ألف درهم، في أسرع وقت ممكن، قبل تفشي المرض في بقية أنحاء الجسم».

وتابعت «أم راشد»: «أنا عاجزة عن تدبير تكاليف العلاج، في ظل الضائقة المالية التي أمر بها، فأنا مطلقة وإقامتي على شقيقي، وليس لدي معيل غيره، إلا أن راتبه بسيط جداً، ولا يغطي مصروفات أسرته. لا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمر بها، علماً بأنه سبق لي التقديم على مساعدة من جمعيات ومؤسسات خيرية، ولكني لم أتلقَ منها رداً».

وناشدت المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على تأمين تكاليف علاجها، معربة عن خوفها الشديد من أن يصل المرض بها إلى مرحلة اللاعودة.

■«أم راشد» مطلقة وإقامتها على شقيقها، وليس لديها معيل غيره، وراتبه بسيط جداً، ولا يغطي مصروفات أسرته.