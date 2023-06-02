متبرعون يسددون كلفة العملية الجراحية عن «أبوعلي»

تكفل متبرعون بسداد 7780 درهماً، كلفة العملية الجراحية التي خضع لها المريض (أبوعلي)، الذي أصيب بمرض «دوالي المريء» في أبريل الماضي، بعد تعرضه لنوبة نزيف حادة، أدت إلى استفراغ كميات كبيرة من الدم.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريض في مستشفى خليفة بعجمان، لسداد قيمة إجراء العملية الجراحية في أسرع وقت ممكن.

وأعرب المريض عن سعادته بوقوف المتبرعين إلى جانبه، منوهاً بسرعة استجابتهم لمساعدته، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أن «هذا الكرم ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المحب لعمل الخير والعطاء».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في 30 مايو الماضي، قصة معاناة المريض (أبوعلي) مع المرض.

وقال المريض: «في شهر رمضان من العام الجاري، وبعد عودتي من العمل، فوجئت باستفراغ متواصل لكميات كبيرة من الدم، وخروج براز دموي، إضافة إلى شعوري بدوار في الرأس، حتى فقدت الوعي».

وأضاف أنه نُقل بسيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى خليفة بعجمان، وبعد إجراء العديد من التحاليل والفحوص المخبرية، أخبره الطبيب المعالج لحالته بأن الكبد توقف عن العمل نهائياً، وأنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة لإيقاف النزيف الداخلي الحاد، وإنقاذ حياته. وتابع (أبوعلي): «لم يكن في مقدوري رفض العملية، بسبب وضعي الصحي السيئ، حيث تم إجراؤها، ومكثت في المستشفى 14 يوماً، أتلقى العلاج والرعاية الصحية».

وأوضح أن الطبيب أخبره بأن حالته الصحية تتطلب واحداً من إجراءين، الأول استبدال الكبد المصاب بكبد سليم، والثاني الخضوع لعمليات مناظير كل شهر، لإيقاف النزيف بشكل مؤقت عن طريق إجراء يسمى «الدك بالبالون».

7780 درهماً كلفة العملية الجراحية التي خضع لها «أبوعلي».