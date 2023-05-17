مشكلات صحية تهدد «عمر» بفقد البصر

يُعاني المريض (عمر - يمني - 61 عاماً) إصابته بمشكلات صحية في العين اليسرى أدت إلى عدم قدرته على الرؤية بشكل واضح كما أن العين اليمنى بدأت تتأثر، ووفقاً لمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية فإن المريض يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة تبلغ كلفتها 26 ألفاً و343 درهماً، والمشكلة أن أسرة المريض تعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون تدبير كلفة العملية التي يحتاجها، لذا يناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في تدبير كلفة العملية التي يحتاجها حتى لا يفقد بصره.

وروى (عمر) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إنه يقيم في الدولة منذ 35 عاماً، حيث كان يعمل في جهات عدة وتزوج وأنجب وكبر أبناؤه في الدولة، لافتاً إلى أنه تنقل في العمل ما بين مؤسسات حكومية وخاصة، وبمرور السنين بدأت الأمراض تداهمه وبمرور الوقت تراكمت عليه الأمراض.

وأضاف أنه أصيب قبل سنوات بمرض السكري الذي أرهقه في المراجعات الطبية والاستمرار على تناول الأدوية وإبر الأنسولين، ثم أصيب بمرض الكوليسترول الذي أدى إلى تقليله الطعام وأصبح يعتمد على أطعمة خاصة لخفض نسبة الكوليسترول.

وتابع (عمر) أن هذه الأمراض أثرت فيه بشكل سلبي وتفاقمت وأدت إلى مشكلات في القلب وانسداد في الشرايين، ما أدى إلى دخوله المستشفى وإجراء عملية قسطرة قلبية وتكللت العملية بالنجاح، ولكن مرض السكري أثر في وضعه الصحي إلى حد بعيد، ما سبب له ضعف الرؤية في العين اليسرى رويداً رويداً بمرور الوقت.

وأشار إلى أن الرؤية بدأت تضعف لديه قبل سنتين، ولكن قبل ستة أشهر أصبح يعاني ضعفاً شديداً في الرؤية بالعين اليسرى ما سبب له مشكلات في العين اليمنى، وسبق له دخول مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتبين بعد معاينة الطبيب وعمل الفحوص الطبية أنه يعاني مشكلات صحية في العين ويحتاج إلى عملية جراحية تبلغ كلفتها 26 ألفاً و343 درهماً، وهذا مبلغ فوق إمكاناته المالية المتواضعة.

وأوضح (عمر) أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من 10 أفراد، وكان يعمل في إحدى الجهات الحكومية لمدة 14 عاماً، ثم انتقل للعمل في جهات ومؤسسات عدة في القطاع الخاص لمدة 10 سنوات، وبسبب تراكم الأمراض توقف عن العمل وأصبح ابنه الأكبر المعيل الوحيد للأسرة ويعمل في إحدى المؤسسات الحكومية براتب 6000 درهم، يذهب منه 2000 درهم شهرياً لإيجار المسكن والبقية لمصروفات الحياة ومتطلباتها في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وناشد (عمر) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 26 ألفاً و343 درهماً، كلفة إجراء العملية الجراحية التي يحتاجها حتى لا يفقد بصره ويعيش بقية العمر كفيفاً.