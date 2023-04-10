«روان» ولدت تعاني انحناء العمود الفقري وعلاجها بـ 62 ألف درهم

وُلدت الشابة (روان ـ سورية ـ 19 عاماً) تعاني تشوهاً خلقياً في العمود الفقري والقدم اليمنى، إذ يعاني العمود الفقري انحناءات غير طبيعية، وظهرت أعراض التشوه عليها عندما أكملت عامها الأول، وكشفت التقارير الطبية التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، والصادرة عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن المريضة تحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة لتصحيح العمود الفقري والقدم اليمنى، وتبلغ كلفة هذا النوع من العمليات الجراحية في المستشفى 62 ألف درهم، ووالدها عاجز عن تدبير ولو جزءاً بسيطاً من مبلغ علاج ابنته، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة علاج ابنته (روان)، حتى تستطيع استعادة حياتها بشكل طبيعي مثل كل الفتيات.

وتفصيلاً، روى والد الفتاة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة ابنته مع المرض، قائلاً إن (روان) هي المولودة الثالثة له، وبعد ولادتها مباشرة تم إجراء الفحوص الطبية اللازمة لها، وتبين أنها لا تعاني أية مشكلات صحية، وعندما أكملت عامها الأول، بدأ يلاحظ أنها لا تستطيع المشي مطلقاً، كما أن حركتها قليلة، عكس الأطفال الطبيعيين، عندها قرر عرضها على طبيب مختص لمعرفة سبب عدم مشيها.

وأشار الأب إلى أنه في تلك الفترة كان في بلدته بسورية، واصطحب الطفلة إلى إحدى العيادات الخاصة، وبعد معاينة الطبيب قرر إجراء بعض التحاليل والفحوص والأشعة، وظهرت نتيجة الفحوص، وأكد الطبيب أن الطفلة تعاني نقصاً في بعض الفيتامينات، ووصف لها بعض الأدوية والفيتامينات، ونصحه بضرورة المتابعة الدورية للطفلة.

وتابع أنه حرص على إعطاء (روان) الأدوية والفيتامينات في مواعيدها، وتحسنت حالتها بشكل ملحوظ، وبدأت المشي بشكل غير متوازن، والتحرك ببطء، عندها شعر بالفرح لأنها بدأت تستعيد عافيتها.

وذكر الأب أن طفلته ظلت قليلة الحركة حتى أكملت 10 سنوات، وبدأ يشعر بالقلق عليها، خصوصاً أنها لا تستطيع المشي مثل كل أقرانها، لذا اصطحبها إلى أحد المراكز المتخصصة في مثل هذه الحالات، وبعد معاينة الطبيب المختص أكد أن (روان) تعاني تشوهاً وانحناءً في الظهر، إضافة إلى تشوه وقصر في القدم اليمنى، ما أدى إلى بطء في التحرك، والسير بشكل غير متوازن.

ولفت إلى أن الطبيب قرر إعطاءها حزاماً للظهر، إضافة إلى حذاء طبي خاص لحالات تشوه القدم، وأخبره بأنها ستحتاج إلى إجراء عملية تثبيت وتصحيح للعمود الفقري عندما تبلغ من العمر 18 عاماً، ولابد من إجراء العملية في هذه السن حتى تتمكن من العيش بشكل طبيعي.

وأكمل الأب أن ابنته استمرت في ارتداء الحزام والحذاء بشكل دائم، مع تغييره بشكل دوري، متابعاً أنه منذ أربع سنوات حصل على فرصة عمل في الإمارات، وحضر إلى الدولة بمفرده، وترك أفراد أسرته في سورية حتى تستقر أموره في العمل.

وأضاف أنه منذ عام ونصف العام قرر إحضار أفراد أسرته المكونة من ستة أفراد إلى الإمارات ليعيشوا معه، وفي أحد الأيام دعاه أحد الأصدقاء لتناول طعام الغداء لديه، وعندما رأت زوجة صديقه (روان)، نصحته بالتوجه إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث توجد فيه علاجات خاصة بحالة (روان).

وأكد الأب أنه في اليوم التالي توجه مع ابنته إلى المستشفى، وبعد معاينة الطبيب المختص أخبره بأن حالة الفتاة تستدعي إجراء عملية جراحية لتثبيت العمود الفقري، وتصحيح القدم اليمنى، وتبلغ كلفة العملية 62 ألف درهم.

وأوضح أن ظروفه المالية لا تسمح له بتدبير كلفة العملية الجراحية لعلاج ابنته، إذ يعيل أسرة مكونة من ستة أفراد، ويعمل في إحدى الجهات براتب 3000 درهم، يدفع منه 1500 درهم لإيجار المسكن، وبقية الراتب لا تكفي حتى نهاية الشهر، الأمر الذي يحول دون تدبير ولو جزءاً صغيراً من كلفة علاج ابنته.

وأشار الأب إلى أن عائلته تعيش في حزن شديد، من أجل (روان)، ولا يملك لها سوى الدعاء، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 62 ألف درهم كلفة العملية الجراحية لابنته الشابة، حتى تتخلص من الألم الدائم، وتستطيع التحرك بشكل طبيعي مثل كل البنات.

تصحيح العمود الفقري

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن الشابة (روان)، تبلغ من العمر 19 عاماً، حضرت إلى المستشفى تعاني إصابتها بتشوه خلقي في العمود الفقري والقدم اليمنى، ما سبب لها عدم القدرة على التحرك بشكل طبيعي، إضافة إلى أنها تعاني ألماً مستمراً.

وأضاف التقرير أنه بعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة، قرر الأطباء ضرورة إخضاع الفتاة لعملية جراحية، لتثبيت وتصحيح العمود الفقري والقدم اليمنى، وتبلغ كلفة العملية الجراحية 62 ألف درهم.

الفتاة لا تستطيع السير بشكل طبيعي لإصابتها بانحناءات في العمود الفقري.