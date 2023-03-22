13 ألف درهم تخفف معاناة «أم علي» مع سرطان المبيض

تعاني (أم علي ـ خليجية ـ 67 عاماً) مرض سرطان المبيض منذ أبريل من عام 2014، وخاضت رحلة علاج طويلة للسيطرة على المرض، وسبق لها أن أجرت عملية جراحية ناجحة، وبعدها خضعت لبرنامج علاجي كيماوي للسيطرة على الورم ومنع انتشاره في بقية الجسم، ومنذ فترة بدأت أعراض المرض تعود إليها مجدداً، وتحتاج إلى الخضوع لبرنامج علاجي جديد للسيطرة على الورم الخبيث لإنقاذ حياتها، والمشكلة أن بطاقة التأمين الصحي انتهت صلاحيتها، وظروفها المالية الصعبة تحول دون تدبير مبلغ 13 ألفاً و225 درهماً، كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى تتمكن من مواصلة علاجها، ووفقاً لمستشفى توام في مدينة العين، فإن المريضة تعاني إصابتها بسرطان المبيض، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها، ومساعدتها في تدبير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى تخضع للبرنامج العلاجي في أسرع فرصة، في ظل وضعها الصحي السيئ.

وروت (أم علي) قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إنها بدأت تعاني بعض المشكلات الصحية منذ أكثر من ثماني سنوات، ودخلت مستشفى توام في مدينة العين، وأجرت بعض الفحوص والتحاليل الطبية، وتم تشخيص حالتها من قبل الأطباء بأنها تعاني مرض سرطان المبيض، إضافة إلى معاناتها بعض الأمراض المزمنة الأخرى، وسبق لها الخضوع لعملية جراحية وبرنامج علاجي في المستشفى، موضحة أنها في الماضي كانت تخضع للعلاج تحت مظلة برنامج الإعفاء لمرضى السرطان، وخضعت لجلسات علاج كيماوي حتى تماثلت للشفاء.

وأضافت أنها خلال الفترة الأخيرة بدأت تعاودها أعراض المرض من جديد، وحالياً تحتاج إلى الانتظام على برنامج علاجي، والخضوع لجلسات العلاج الكيماوي بشكل منتظم، في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتتعرض حياتها للخطر، ولكن المشكلة أن بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها منتهية الصلاحية، وتحتاج إلى تجديد من أجل مواصلة العلاج.

وأشارت (أم علي) إلى أن كلفة تجديد البطاقة تبلغ 13 ألفاً و225 درهماً، وهذا مبلغ فوق إمكانات أسرتها المالية المتواضعة، الأمر الذي أدى إلى توقفها عن العلاج منذ عام، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي، موضحة أن ابنها هو المعيل الوحيد لها، ويعمل سائقاً في إحدى الجهات الخاصة براتب 2500 درهم، بالكاد يلبي مصروفات الحياة ومتطلباتها لزوجته وأولاده.

وتابعت أنها حالياً لا تعرف كيفية تدبير مبلغ تجديد بطاقة التأمين الصحي في ظل الوضع الصحي السيئ الذي تمر به، وحاجتها الماسة لمتابعة العلاج في مستشفى توام، حتى لا يسوء وضعها الصحي بشكل أكبر، ويتفاقم، ويخرج عن السيطرة، لافتة إلى أن ابنها سلك كل السبل، وطرق كل الأبواب، بحثاً عن حل لمشكلة تجديد التأمين الصحي، وباءت كل جهوده بالفشل.

وناشدت (أم علي) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير 13 ألفاً و225 درهماً، كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى تتمكن من مواصلة تلقي العلاج، والسيطرة على المرض، حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

عودة المرض

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة (أم علي)، البالغة من العمر 67 عاماً، دخلت المستشفى تعاني أمراضاً عدة، منها سرطان المبيض، والإمساك، والجفاف، وضيق التنفس، وعسر التبول، وغثيان وقيء، وألم حاد ومزمن، إضافة إلى ألم شديد في الربع العلوي الأيمن للبطن، وتم تشخيص حالة المريضة للمرة الأولى في أبريل من عام 2014، وسبق لها الخضوع لعملية جراحية، تبعتها بجلسات عدة من العلاج الكيماوي، وتكرر المرض مرة أخرى أخيراً، وتحتاج إلى الانتظام على تناول بعض الأدوية.