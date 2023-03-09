«أبويوسف» يحتاج إلى 20.6 ألف درهم.. قيمة فاتورة الولادة

يحتاج (أبويوسف)، البالغ 49 عاماً، إلى 20 ألفاً و600 درهم، لاستخراج شهادة ميلاد لطفله (يوسف)، البالغ خمس سنوات، حتى يتمكن من إدخاله المدرسة، إذ منعته أوضاعه المالية السيئة من سداد تكاليف عملية ولادة زوجته القيصرية، التي أجرتها في أحد مستشفيات رأس الخيمة.

وناشد الأب أصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على سداد فاتورة المستشفى، حتى لا يتعطل مستقبل طفله الدراسي.

وقال (أبويوسف) لـ«الإمارات اليوم» إنه تعرض لخسارة مالية كبيرة، قبل نحو خمس سنوات، نتيجة فشل مشروعه التجاري، ودخل السجن على ذمة قضية مالية.

وأضاف: «في تلك الفترة، توجهت زوجتي إلى المستشفى للمراجعة، وأنجبت عن طريق عملية قيصرية، وترتبت عليّ فاتورة تبلغ قيمتها 20 ألفاً و600 درهم. ولسوء حظي، فقد انتهت إقامتها خلال الفترة نفسها، كما تراكمت عليّ الالتزامات المالية، بما فيها إيجار المنزل، والرسوم الدراسية لأطفالي الآخرين. وقد حاولت العثور على عمل، أملاً في تأمين دخل يسمح لي بالوفاء بهذه الالتزامات، لكنني لم أوفق في ذلك».

وتابع: «كنت قد خسرت كل ما أملك، وأفرج عني بسبب حالتي المرضية، إذ أعاني الإصابة بمرض السرطان، وهو منتشر في الدماغ والمثانة، كما أعاني أمراض القلب والضغط والسكري».

وأكد الأب: «يبلغ ابني (يوسف) حالياً خمس سنوات، ولم أستطع استخراج شهادة ميلاد له أو عمل إقامة وهوية، وهو لا يستطيع الالتحاق بالدراسة، لأنه لا يحمل أي أوراق ثبوتية، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمر بها».

وشرح الأب أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من أربعة أبناء، وأن إحدى الجمعيات الخيرية ساعدته على سداد المتأخرات الدراسية لأبنائه، كما تكفل فاعل خير بسداد إيجار الشقة التي يقيم فيها لمدة عام (24 ألف درهم سنوياً)، مضيفاً أنه يحتاج إلى تناول أدوية حتى لا يسوء وضعه الصحي، إلا أنه لا يستطيع شراءها، لافتاً إلى أن وضعه المالي سيئ جداً.

وناشد (أبويوسف) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تأمين المبلغ المطلوب لسداد فاتورة المستشفى.

• «أبويوسف» تعرض لخسارة مالية كبيرة قبل 5 سنوات نتيجة فشل مشروعه التجاري.